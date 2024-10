EVO più economica: qual è, quanto costa?

EVO è il marchio del Gruppo DR Automobiles progettato per soddisfare le esigenze di un pubblico alla ricerca di SUV versatili e dal rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio qual è la EVO più economica e quanto costa la versione entry level di ogni modello.

QUANTO COSTA LA EVO PIÙ ECONOMICA?

La gamma EVO è composta da diversi modelli di SUV con prezzi da 16.400 a 33.900 €, ognuno mirato a rispondere a specifiche esigenze del pubblico. Ecco le versioni benzina e bifuel GPL, ricordando che i prezzi qui sotto aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo sono Chiavi in Mano: (Incluse IVA e Messa su strada – Esclusi IPT e Costi di immatricolazione):

EVO 3 (foto sotto) rappresenta il modello entry-level della gamma che costa meno in assoluto . Il costo dell’EVO 3 parte da 16. 400 euro € ( benzina ) o 18.400 euro € (bifuel GPL ).

(foto sotto) rappresenta il modello entry-level della gamma che . Il costo dell’EVO 3 parte da ( ) o (bifuel ). EVO 4 . Il costo dell’EVO 4 parte da 17.900 euro € ( benzina ) o 19.900 euro € (bifuel GPL ).

. Il costo dell’EVO 4 parte da ( ) o (bifuel ). EVO 5 . Il costo dell’EVO 5 parte da 17.900 euro € ( benzina ) o 19.900 euro € (bifuel GPL ).

. Il costo dell’EVO 5 parte da ( ) o (bifuel ). EVO 6 . Il costo dell’EVO 6 parte da 29. 900 euro € ( benzina ) o 31.900 euro € (bifuel GPL ).

. Il costo dell’EVO 6 parte da ( ) o (bifuel ). EVO 7. Il costo dell’EVO 7 parte da 31.900 euro € (benzina) o 33.900 euro € (bifuel GPL).

LE OFFERTE AUTO EVO A KM0 E AZIENDALI

Ci sono altre possibilità di risparmiare con gli sconti sulle auto EVO già immatricolate e in pronta consegna e quelle aziendali.

Le auto EVO a km0 sono il modo più semplice per comprare una EVO anche senza partita IVA. Si tratta delle auto dimostrative già immatricolate di cui dispongono le concessionarie, praticamente nuove, ma con la tipica garanzia residua della auto a km0.

sono il modo più semplice per comprare una EVO anche senza partita IVA. Si tratta delle auto dimostrative già immatricolate di cui dispongono le concessionarie, praticamente nuove, ma con la tipica garanzia residua della auto a km0. La auto EVO immatricolate come veicoli commerciali N1, sono vendute a prezzo scontato grazie all’ecobonus ancora disponibile per i veicoli commerciali a cui si aggiunge lo sconto dei concessionari EVO aderenti all’iniziativa, che va da € 1.639,34 per la EVO 4 GPL e € 901,64 per la EVO 7 GPL (foto sotto).

DOVE COMPRARE LE AUTO EVO IN ITALIA?

Le auto EVO del Gruppo DR Automobiles sono distribuite in tutta Italia attraverso una rete di concessionari ufficiali e rivenditori autorizzati. Il Brand ha sviluppato una presenza capillare sul territorio per facilitare l’acquisto, la manutenzione e l’assistenza post-vendita dei propri veicoli. Come abbiamo scoperto nella nostra indagine esclusiva sulle Officine di Brand cinesi in Italia, è tra le più grandi ed estese, costantemente in crescita. Approfondisci qui tutti gli articoli del nostro 4° Aftermarket Report.