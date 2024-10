Officine auto cinesi in Italia: i dati aggiornati al 2024 su 15 Brand

I Brand di Auto cinesi che sbarcano in Italia sono quasi raddoppiati rispetto alla nostra precedente indagine sulle Reti di Officine dei Marchi cinesi a cui rivolgersi per l’assistenza, che abbiamo pubblicato nel nostro 3° Aftermarket Report. Secondo le stime di ANIASA e Bain & Company, si prevede che l’arrivo dei marchi cinesi sul mercato europeo conquisterà almeno il 7% di quota al 2030. Il prezzo competitivo inferiore a 20 mila euro (al netto dei dazi UE), tanto spazio e la disponibilità di motori bifuel benzina / GPL hanno reso queste auto molto appetibili. Ma una volta acquistata l’auto, ci saranno le officine a cui rivolgersi per l’assistenza o la manutenzione? I Brand già presenti in Italia, hanno mantenuto la promessa fatta a SICURAUTO.it di ampliare la rete di assistenza autorizzata? Per scoprirlo abbiamo contattato tutti i Brand di Auto cinesi in vendita in Italia alla data di pubblicazione del Report. In questo approfondimento, che fa parte del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?” vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto e come sono cambiate le reti di assistenza già esistenti rispetto all’indagine precedente.

QUALI CASE AUTO CINESI VENDONO IN ITALIA? I DATI AGGIORNATI

La nuova indagine di SICURAUTO.it sulle officine delle Case auto cinesi in Italia è stata allargata a ben 8 nuovi Brand che vendono auto in Italia alla data di pubblicazione dell’articolo. Per conoscere nel dettaglio il numero di officine in Italia, abbiamo contattato i seguenti Brand:

BYD

DFSK (Dongfeng Sokon Automobile)

(Dongfeng Sokon Automobile) Forthing (Dongfeng Liuzhou Motor)

(Dongfeng Liuzhou Motor) Foton (Eurasia Motor Company)

(Eurasia Motor Company) Jaecoo (Chery)

(Chery) Lotus (Geely Group)

(Geely Group) Omoda (Chery)

(Chery) Polestar (Geely Group)

Questi nuovi Brand si aggiungono ai 10 Brand della precedente indagine pubblicata nel 3° Aftermarket report, ad eccezione di DFSK, Jaeco e Omoda, che non sono riusciti a fornire informazioni in tempo utile alla pubblicazione:

Aiways (Gruppo Koelliker).

(Gruppo Koelliker). DR (DR Automobiles Groupe).

(DR Automobiles Groupe). EMC (Eurasia Motor Company).

(Eurasia Motor Company). EVO (DR Automobiles Groupe).

(DR Automobiles Groupe). Great Wall (Eurasia Motor Company).

(Eurasia Motor Company). Haval (Great Wall Motor).

(Great Wall Motor). ICH-X (che ha cambiato nome da ICKX, DR Automobiles Groupe).

(che ha cambiato nome da ICKX, DR Automobiles Groupe). Lynk&Co (Geely Group).

(Geely Group). MG (SAIC Motor Europe).

(SAIC Motor Europe). Sportequipe (DR Automobiles Groupe).

Clicca l’infografica sotto per vederla a tutta larghezza, più sotto trovate tutti i dettagli relativi ai singoli brand.

OFFICINE PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTO CINESI IN ITALIA: I DATI

Per conoscere esattamente il numero di officine dei singoli Brand e gli accordi che hanno con le Case cinesi, abbiamo contattato direttamente gli uffici stampa e non sempre la risposta è stata così immediata, soprattutto per alcuni dei nuovi Marchi. L’analisi dei dati smentisce l’ipotesi che un nuovo Brand abbia poche officine di riferimento per i clienti, anche se questo non è sempre così. Tuttavia, l’espansione delle officine per i Brand già insediati in Italia, prosegue a velocità e con numeri molto diversi.