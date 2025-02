EMC Norisk: la polizza furto/incendio è gratis con l’auto nuova

Eurasia Motor Company (EMC) prepara un’offerta interessante per la sua gamma di veicoli: un anno di assicurazione furto e incendio gratuita. Questa promozione è valida per i modelli EMC Sette, EMC Sei e EMC Quattro che, a partire dal primo di febbraio, verranno acquistati fino al 31 dicembre 2025. La promo è stata introdotta per supportare le vendite dei veicoli del marchio EMC, recentemente lanciati sul mercato italiano. L’offerta si aggiunge al programma EMC FIDELITY SERVICE, che protegge l’auto per 5 anni o 100.000 km, offrendo ai clienti una maggiore tranquillità. Vediamo, dunque, come funziona e come si può usufruire di questa soluzione ideata per una platea di automobilisti che hanno il desiderio di conoscere un prodotto relativamente nuovo.

EMC, NORISK: I DETTAGLI DELLA PROMOZIONE

Dunque, EMC mette in campo Norisk una promozione che potrebbe stimolare la fantasia dei clienti italiani, poiché composta da:

assicurazione furto e incendio gratuita: per il primo anno dall’immatricolazione del veicolo. Questa polizza è inclusa automaticamente al momento dell’acquisto e copre il furto totale o l’incendio del veicolo;

per il primo anno dall’immatricolazione del veicolo. Questa polizza è inclusa automaticamente al momento dell’acquisto e copre il del veicolo; sostituzione del veicolo: in caso di furto totale o incendio del veicolo entro il primo anno, EMC si impegna a consegnare una nuova autovettura analoga a quella persa. Questa clausola offre una protezione significativa per i clienti, assicurando che, in caso di eventi gravi, non andranno incontro a ulteriori spese o disagi.

Come anticipato, l’offerta è riservata a tutti i modelli EMC immatricolati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025. Questo significa che tutti gli acquirenti dei modelli EMC Sette, EMC Sei e EMC Quattro nel corso del 2025 potranno beneficiare della Norisk. Inoltre, la polizza assicurativa entra in vigore automaticamente al momento dell’acquisto del veicolo. Non è necessario, quindi, che il cliente si preoccupi di ulteriori formalità o sottoscrizioni (come quelle relative ai finanziamenti), poiché la copertura è integrata nel processo di acquisto.

EMC, IL FIDELITY SERVICE SI SOMMA ALLA NORISK

Il programma EMC FIDELITY SERVICE si somma alla Norisk, già descritta. Questo schema permette di proteggere l’auto per 5 anni o 100.000 km. Il programma combinato offre un pacchetto completo di protezione, garantendo ai clienti una copertura prolungata per la loro auto. I clienti possono rivolgersi a tutte le filiali di Eurasia Motor Company, distribuite diffusamente su tutto il territorio nazionale, per sottoscrivere l’assicurazione e conoscere la gamma EMC. Con oltre 100 punti vendita, l’azienda garantisce un facile accesso ai suoi prodotti e servizi.

L’obiettivo principale della promozione è aumentare le vendite dei modelli EMC Sette, EMC Sei e EMC Quattro. Offrendo un anno di assicurazione furto e incendio gratuita, EMC mira a rendere i suoi veicoli più attraenti e a costruire la fiducia dei consumatori. La promozione è parte di una strategia più ampia per affermarsi nel mercato italiano, puntando sulla qualità dei prodotti, l’assistenza e un prezzo accessibile. L’iniziativa mira anche a contrastare l’incertezza che i clienti potrebbero provare nell’approcciare un marchio relativamente nuovo e a dimostrare la fiducia dell’azienda nella qualità e affidabilità dei suoi prodotti. La strategia di EMC è volta ad offrire un prodotto sempre più puntuale e a raggiungere un livello di competitività e performance sempre più elevati sul mercato.

EMC, TANTA ESPERIENZA ALLE SPALLE

Eurasia Motor Company, o più semplicemente EMC, vanta 20 anni di esperienza nell’importazione di auto dalla Cina e, da tre anni, produce e commercializza la propria gamma nel mercato italiano. L’azienda ha investito nello sviluppo della gestione dei ricambi e, grazie alla partnership con Intergea, sta ampliando la propria rete commerciale per offrire un servizio sempre più preciso ai clienti. L’azienda si pone l’obiettivo di diventare un attore sempre più competitivo e performante sul mercato italiano, grazie alla qualità dei suoi prodotti, all’assistenza e all’offerta commerciale.