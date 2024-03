DS Automobiles: Pallas ed Etoile saranno gli unici allestimenti

DS Automobiles è uno dei 14 marchi che fanno parte della grande galassia di Stellantis e, insieme a Lancia e Alfa Romeo, è uno dei premium Brand del Gruppo franco-italiano. Diventata una realtà indipendente dal 2014, dopo una vita trascorsa come costola di Citroen, DS Automobiles ha un’idea chiara di cosa devono essere i suoi veicoli: un concentrato di audacia, lusso alla francese e avanguardia tecnica. In poche parole, prodotti di eccellenza, concepiti per dare agli automobilisti un mezzo di trasporto ammaliante e stuzzicante per compiere dei lunghi e piacevoli viaggi su strada. Oggi, viene varato un percorso molto razionale. La gamma di DS Automobiles è organizzata secondo due unici allestimenti: Pallas ed Étoile.

DS AUTOMOBILES: I NUOVI ALLESTIMENTI

L’idea del vertice di DS Automobiles, in combinata con il board di Stellantis, di ridurre a solamente due allestimenti la possibilità di ordinare le vetture francesi, nasce con lo scopo di offrire al grande pubblico più chiarezza, utile per mettere in evidenza le caratteristiche principali dei modelli della gamma, tutti comunque religiosamente fedeli allo spirito del brand. Grazie a questa nuova impostazione costruita attorno alla famiglia dei veicoli DS, i clienti avranno accesso al miglior “savoir faire” del marchio, grazie a due versioni espressive, che offrono livelli di equipaggiamento in grado di soddisfare le aspettative di chiunque, anche del palato più esigente in assoluto.

DS AUTOMOBILES: L’EQUIPAGGIAMENTO PALLAS

Ispirato al riconoscimento conferito da Palace ai più lussuosi alberghi a cinque stelle, il nome Pallas non è un inedito nella storia delle quattro ruote francesi, bensì un gradito ritorno. Quando la DS era l’ammiraglia d’eccellenza di Citroen, il Double Chevron introdusse nel mercato – nel 1964 – la versione Pallas, per esprimere l’eleganza transalpina in un salotto itinerante su quattro ruote. Sono passati già sessant’anni da quella mitica epopea. Presentata come una nuova versione, all’epoca la Pallas “si prefiggeva di soddisfare i desideri della clientela più esigente”. Caratterizzata da un’ampia attenzione al dettaglio, è ancora adesso considerata come un punto di riferimento dell’automobilismo mondiale. Oggi, DS Automobiles ha pensato a questo nome per esprimere al meglio le proprie ambizioni di fondo, che passano da un equipaggiamento completo e su misura, per i diversi segmenti.

DS AUTOMOBILES: ÉTOILE AL VERTICE DELLA PIRAMIDE

Più in alto di tutto, al vertice della gamma, si trova l’allestimento Étoile, un altro nome della cultura francese, ma soprattutto parigina. È il simbolo di Place Charles-de-Gaulle (un tempo nota come Place de l’Étoile), al centro della quale l’Arc de Triomphe è il punto di arrivo dell’Avenue des Champs-Élysées e la cui pavimentazione di acciottolato, vista dal cielo, forma una stella. In questa suggestiva piazza convergono i principali viali della capitale francese formando una stella, secondo il progetto originale del Barone Haussmann. Étoile è anche il titolo più alto che, fin dal XIX secolo, viene conferito ai ballerini del balletto dell’Opéra National de Paris. L’arte, la bellezza architettonica, l’eccellenza e lo spirito del “savoir faire” di alta qualità entrano direttamente negli abitacoli delle vetture di DS Automobiles, che sono caratterizzati da interni rivestiti in pregiata Alcantara o pelle Nappa.

DS AUTOMOBILES: OGNUNA HA IL SUO SIMBOLO

Ogni versione avrà il proprio badge dedicato, il cui motivo sarà ispirato alle arti decorative. Quello di Pallas combina la porta di un grande palazzo parigino e lo storico asse di Parigi (Arc de Triomphe du Carrousel, obelisco della Concorde, Arc de Triomphe e Arche de la Defense). Étoile rimanda a un grande raggio di luce esaltato dai dodici viali che convergono verso Place Charles-de-Gaulle, chiamata Place de l’Étoile fino al 1970. Tutto molto suggestivo. La nuova gamma DS Automobiles sarà lanciata inizialmente su DS 4 a partire dal mese di aprile.