DR, vendite in forte calo: parte la promo di luglio

Non si può certo dire che sia un anno particolarmente fortunato per il Gruppo DR Automobiles, infatti il mercato non sembra premiare le vetture marchiate DR, in calo netto rispetto allo scorso anno, mentre le macchine griffate EVO stanno ottenendo qualche piccola gratificazione in più. Senza contare la maxi multa da 6 milioni di euro che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rifilato all’azienda del patron Massimo Di Risio per “ingannevole rappresentazione e pubblicizzazione dell’Italia come luogo di produzione delle vetture a marchio DR ed EVO” e per il “non adeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e nella mancata assistenza post-vendita“. Adesso DR è pronta con una promozione per DR 5.0 che potrebbe riportare il sorriso a tutti quanti.

UN MERCATO CLAUDICANTE PER DR

L’andamento del mercato di DR Automobiles e dei suoi marchi non è stato particolarmente brillante in questo primo semestre. Se il 2023 era stato un anno da festeggiare, questo 2024 è abbastanza grigio, forse anche a causa delle turbolenze poc’anzi espresse. Da gennaio a giugno, il Gruppo ha totalizzato 13.307 immatricolazioni nel Belpaese, inferiori alle 16.668 dell’anno precedente, e che corrispondono a una decrescita del 20,16% delle quote di mercato. Lo stesso mese di giugno testimonia questo calo: 2.196 nuove unità, che sono meno delle 2.457, equivalenti a un -10.62%.

Osservando, invece, i singoli marchi quello che zoppica di più è DR. Il brand capofila ha avuto un percorso negativo in questo primo semestre del 2024: 9.345 nuove immatricolazioni a fronte delle 13.739 del 2023, che valgono un poco lusinghiero -31,98%. Va meglio EVO, come dicevamo, che nel complessivo di questi sei mesi ha venduto 3.265 nuove unità, meglio delle 2.844 del 2023, e che valgono una crescita del 14,8%. Purtroppo, tuttavia, giugno non è stato così brillante per entrambi: DR ha totalizzato 1.452 immatricolazioni (-10,20% rispetto alle 1.617 del 2023), mentre EVO si è fermata a 689 unità (-14,73% rispetto alle 808 di dodici mesi fa).

DR E LA PROMOZIONE PER LA DR 5.0

La DR 5.0 è uno dei prodotti di punta del brand DR e si tratta di un SUV di 4,32 metri, dallo stile sobrio ed elegante. L’abitacolo è abbastanza moderno, mentre non mancano le dotazioni per rendere questo veicolo accattivante. Il bagagliaio, tra l’altro, ha una capacità di carico di 450 litri, il che le permette di collocarsi in quella frangia di macchine buone anche per una giovane famiglia. Sotto al cofano si nasconde un motore 1.5 litri a quattro cilindri, con il turbo (155 CV) o senza (117 CV). La seconda versione è abbinata a un cambio manuale con sole cinque marce, mentre la prima lavora insieme a un cambio automatico a variazione continua di rapporto CVT.

Per quanto riguarda la promozione, attiva da questo mese di luglio, DR 5.0 in allestimento full optional di serie viene offerta sul mercato con un bonus di 2.000 euro, anche senza rottamazione. Dunque, per mettere in garage la vettura a ruote alte del brand molisano, ma di produzione cinese, servono appena 17.900 euro, anziché i 19.900 euro del classico listino. Questa soluzione potrebbe dare la spinta per una nuova crescita.

DR AUTOMOBILES GUARDA AVANTI

Per uscire dalla tempesta scatenata dall’AGCM, DR Automobiles ha le sue armi e risponderà come potrà nelle sedi opportune. Nel frattempo, il Gruppo di Di Risio ha annunciato la nomina di un nuovo direttore vendite, Carmine Rosetta, che avrà il compito di coordinare una rete di vendita in Italia composta da ben 189 concessionarie e una gamma prodotto che si sta a mano a mano allargando. All’orizzonte, infatti, stanno per arrivare tre nuovi modelli che andranno a rinfoltire una famiglia già abbastanza nutrita. Nella fattispecie stiamo parlando di: DR 5.0 MT Turbo, DR 6.0 T-GDI e DR 6.0 Hybrid Plug-in. Nuove realtà per un domani che essi sperano sia nuovamente positivo.