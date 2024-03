Negli ultimi anni il panorama della produzione dei motori Fiat ha subito significativi cambiamenti, guidati dalla visione del gruppo Stellantis e dal suo piano strategico “Dare Forward 2030”. La futura normativa sulle emissioni Euro 7, la proposta di ban ai motori ICE dal 2035 e l’elettrificazione ha spinto il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA a profondi cambiamenti. Ma oggi dove vengono prodotti i motori delle auto Fiat? Nei prossimi paragrafi facciamo il punto della situazione alla data di pubblicazione dell’articolo.

CON LA PRODUZIONE DEI MOTORI FIAT MULTIJET SI FERMA LA FABBRICA IN POLONIA

Tra i più grandi cambiamenti che riguardano la produzione Fiat c’è senza ombra di dubbio il futuro dello stabilimento di Mirafiori, appeso all’ingresso di un nuovo partner cinese. La joint venture tra Stellantis e Leapmotor per la produzione di auto elettriche fuori dalla Cina potrebbe mettere le radici in qualsiasi stabilimento del gruppo nel mondo. Mentre monta l’ipotesi di una seconda Casa auto cinese in dialogo con le autorità italiane. La fluidità dell’industria automobilistica dopo le recenti sfide sanitarie, economiche e normative, ha portato a cambiamenti nel planetario produttivo Stellanti, tra cui, la chiusura dello stabilimento storico Bielsko Biala in Polonia entro il 2024 dove venivano prodotti i motori Fiat 1.3 multijet.

DOVE VENGONO PRODOTTI I MOTORI FIAT IN ITALIA

L’elettrificazione dei motori e delle trasmissioni è al centro degli investimenti Stellantis in Italia, dove sorgerà la prima gigafactory di batterie in partnership con altre aziende. Mentre la produzione dei motori ICE, MildHybrid e Hybrid per auto più popolari è localizzata all’estero, in Italia resta la produzione di propulsori per trasporto terrestre e marittimo sviluppati da Fiat. Ecco dove vengono prodotti i motori Fiat in Italia e come cambiano gli altri stabilimenti produttivi:

Fiat Rivalta (Piemonte) è diventato un polo logistico per la distribuzione ricambi Mopar per l’Europa, Medio Oriente, Africa e altri mercati mondiali;

per l’Europa, Medio Oriente, Africa e altri mercati mondiali; Stabilimento di Verrone (Piemonte) è specializzato nella produzione di trasmissioni C635 utilizzate su diversi modelli Stellantis tra cui Jeep Renegade, Fiat 500X e Alfa Romeo 4C;

utilizzate su diversi modelli Stellantis tra cui Jeep Renegade, Fiat 500X e Alfa Romeo 4C; VM Motori di Cento (Emilia Romagna) nel piano quinquennale Stellantis concordato con la Regione Emilia Romagna, si occuperà di motori industriali , motori per agricoltura , motori per marina , ricambi per automotive diesel , reparto test su emissioni e progettazione e industrializzazione di motori a idrogeno ;

, motori per , motori per , ricambi per automotive , reparto test su emissioni e progettazione e industrializzazione di motori a ; Stabilimento di Termoli FCA sarà trasformata in una gigafactory per la produzione di batterie per auto elettriche nell’ambito della joint-venture ACC (Automotive Cells Company) Saft/TotalEnergie e Mercedes-Benz

nell’ambito della joint-venture ACC (Automotive Cells Company) Saft/TotalEnergie e Mercedes-Benz Stabilimento di Pratola Serra intensificherà la produzione modulari FIAT B2.2 per diversi modelli Stellantis e dovrebbe adeguarsi alla produzione dei futuri motori Euro 7.

DOVE VENGONO PRODOTTI I MOTORI FIAT FUORI DALL’ITALIA

La presenza di Stellantis in America Latina e Africa si è rafforzata negli ultimi anni, qui infatti Fiat è il Brand più popolare in molti Paesi (nel 2023 le vendite del brand Fiat sono state 21,8% in Brasile, 12,8% in Italia, 15,7% in Turchia e 78,6% in Algeria). La recente fusione con PSA ha avuto tuttavia sicuramente influenza sulla produzione dei motori Fiat 1.0 FireFly (su Fiat Panda e Fiat 500 Hybrid) Fiat 1.2 PureTech (su Nuova Fiat 600 Hybrid) e Fiat 1.3 e 1.5 FireFly (su Fiat Tipo e Fiat 500X 1.5 Turbo Hybrid). Ecco dove vengono prodotti i motori Fiat fuori dall’Italia: