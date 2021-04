Dimensioni automobili e modelli fino 4 metri di lunghezza

Pro e contro delle auto di piccole dimensioni: ecco i modelli fino a 4 metri di lunghezza, perché sceglierli e perché no

Le dimensioni delle automobili spesso sono il primo criterio di scelta dell’auto nuova e mettere a confronto le dimensioni diventa ancora più importante del prezzo. Spesso infatti le automobili di piccole dimensioni sono preferite per la loro praticità, tante altre volte è lo spazio a disposizione nel garage (o posto auto) a imporre la scelta tra modelli di auto di dimensioni più piccole. Ecco quali sono i modelli di auto 2021 che hanno una lunghezza fino a 4 metri e cosa bisogna sapere.

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE AUTO DI PICCOLE DIMENSIONI

L’importanza delle dimensioni di un’auto è cruciale quando si vive in città già congestionate, ma dalla scelta di un’auto piccola derivano anche alcuni compromessi che non si possono sottovalutare. Partiamo prima dai vantaggi e svantaggi per poi passare all’elenco delle automobili più piccole divise per lunghezza. Le misure del garage o del posto auto (soprattutto se condominiale) sono il motivo principale per cui si sceglie un’auto piccola. Sicuramente i vantaggi di un’auto che non occupa tanto spazio fanno comodo anche in altre situazioni, ad esempio se si decide di viaggiare con l’auto e imbarcarla su una nave. Quelli più frequenti riguardano sicuramente la possibilità di parcheggiare più facilmente in spazi stretti. Un’auto di piccole dimensioni ha molti vantaggi:

– Si parcheggia con più facilità e trova posto anche dove altre auto soprassiedono;

– Non è fondamentale parcheggiare in avanti o in retromarcia per accedere al bagagliaio (sempre che ci sia abbastanza spazio attorno all’auto);

– Può fare inversione in spazi stretti, grazie al ridotto raggio di sterzata;

A tali vantaggi, si oppongono gli svantaggi delle auto di piccole dimensioni che pagano il rovescio della medaglia sulla praticità:

– Un’automobile piccola è progettata per brevi spostamenti, quindi solo raramente è omologata per 5 persone. Anche quando lo sono sulla carta, farci entrare 3 persone adulte comporta sacrifici in confort;

– Operazioni quotidiane, come trasportare i bambini nei seggiolini, caricare il passeggino nel bagagliaio o qualcosa che sia più di un paio di buste della spesa, diventa complicato;

– Recentemente i crash test di sicurezza Euro NCAP hanno dedicato più attenzione alla compatibilità tra auto di dimensioni diverse in un incidente. Il motivo è semplice: le auto di piccole dimensioni e leggere ne escono quasi sempre svantaggiate contro un veicolo più grande e pesante;

DIMENSIONI AUTOMOBILI E MODELLI FINO A 3,8 METRI DI LUNGHEZZA

Le auto di dimensioni più piccole, fino a 3,8 metri di lunghezza (abbiamo escluso i veicoli omologati come quadricicli), sono di gran lunga le più pratiche da guidare. Ovviamente bisogna mettere in conto il fatto che a volte non hanno le porte posteriori (es. Fiat 500) o i sedili posteriori (Smart forTwo) e che il bagagliaio va da 150 a 200 litri, in media. Fanno eccezione la Suzuki Jimny (appena 85 litri) e la Nuova Dacia Spring (300 litri). Ecco le dimensioni e i modelli delle auto fino a 3,8 metri, con la lunghezza espressa in millimetri:

– Smart EQ fortwo: 2695 mm;

– Toyota AYGO: 3465 mm;

– Citroen C1: 3466 mm;

– Peugeot 108: 3470 mm;

– Smart EQ forfour: 3495 mm;

– Seat Mii electric: 3556 mm;

– Fiat 500:3571 mm;

– Kia Picanto: 3595 mm;

– Skoda Citigo: 3597 mm;

– Volkswagen up! : 3600 mm;

– Renault Twingo: 3615 mm;

– Fiat 500: 3632 mm;

– Suzuki Jimny: 3645 mm;

– Hyundai i10: 3670 mm;

– Fiat Panda: 3686 mm;

– Suzuki Ignis: 3700 mm;

– Fiat Panda Cross: 3705 mm;

– Dacia Spring: 3734 mm;

DIMENSIONI AUTOMOBILI E MODELLI TRA 3,8 E 4 METRI DI LUNGHEZZA

Man mano che crescono le dimensioni delle auto, sia in lunghezza sia in altezza (vedi i crossover e i B-SUV) aumenta anche l’abitabilità e la capacità del bagagliaio. Tra i modelli di auto più piccole tra 3,8 e 4 metri di lunghezza, ad esempio, la Mazda MX-5 (130 litri – 2 posti) e la Skoda Fabia (330 litri), sono agli estremi opposti del gruppo per volumetria di carico:

– MINI 3 porte: 3821 mm;

– MINI Cabrio: 3821 mm;

– Lancia Ypsilon: 3837 mm;

– Suzuki Swift: 3840 mm;

– Mitsubishi Space Star: 3845 mm;

– Honda e: 3894 mm;

– Mazda MX-5: 3915 mm;

– Toyota Yaris: 3940 mm;

– MINI 5-door: 3982 mm;

– Citroen C3: 3996 mm;

– Skoda Fabia: 3997 mm;

– Nissan Micra: 3999 mm;