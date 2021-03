Dacia Spring: prezzo, dotazioni e accessori 2021

Quanto costa la Dacia Spring 2021? Ecco tutte le info ufficiali su consegna, dotazioni e prezzo (con e senza bonus) della prima Dacia elettrica

La presentazione ufficiale ha acceso le domande degli appassionati su quando esce la Dacia Spring 2021. Ora che abbiamo le info ufficiali possiamo dirti tutto sulla Dacia Spring: prezzo, dotazioni e accessori per il mercato italiano. Se non hai ancora sentito parlare del primo Suv Dacia elettrico, mettiti comodo perché potrai capire se sarà la tua prossima auto.

LE VERSIONI DELLA DACIA SPRING E IL PREZZO IN ITALIA

Come si poteva immaginare, il Gruppo Renault ha annunciato che le consegne della Dacia Spring inizieranno a partire da marzo 2021 in Francia e in Italia dopo l’estate. Intanto però possiamo già dirti quanto costa e il prezzo della Dacia Spring, che con gli ecoincentivi si presta a dare battaglia alle utilitarie italiane più vendute. Il prezzo Dacia Spring 2021, se si considera il listino ufficiale parte da poco meno di 20 mila euro (IVA inclusa), a cui ovviamente andranno aggiunti gli altri costi di vendita (circa 700 euro per la messa in strada) e quelli di immatricolazione. La Dacia Spring sarà disponibile in due allestimenti:

– Il prezzo Dacia Spring Comfort Electric 45 è 19.900 euro (Chiavi in mano e IVA inclusa);

– Il prezzo Dacia Spring Comfort Plus Electric 45 è 21.400 euro (Chiavi in mano e IVA inclusa);

Entrami gli allestimenti cambiano prevalentemente gli esterni e gli interni della Dacia Spring, mentre potenza (45cv/3kW) e batteria della Dacia elettrica restano invariate. La batteria della Dacia Spring è da 27,4 kW per un’autonomia di 225 km (dati ufficiali con omologazione WLTP).

PREZZO DACIA SPRING 2021 CON E SENZA INCENTIVI

Sarebbe poco saggio comprare un’auto elettrica a prezzo pieno (ad esempio usata) avendo a disposizione gli ecoincentivi e lo sarebbe ancora meno vedendo quanto costa la Dacia Spring con il bonus rottamazione. Ma se non avete un’auto vecchia da rottamare, niente paura, si può ottenere comunque un doppio sconto, ecco quanto con acquisto entro il 31 dicembre 2021:

– Il prezzo Dacia Spring 2021 Comfort Electric 45 con ecoincentivi (sconto 8.000 euro + 2.000 euro del venditore) è 9.900 euro con rottamazione, oppure 13.900 euro senza rottamazione;

– Il prezzo Dacia Spring Comfort Plus Electric 45 con ecoincentivi (sconto 8.000 euro + 2.000 euro del venditore) è 11.400 euro con rottamazione, oppure 15.400 euro senza rottamazione;

GLI OPTIONAL A PAGAMENTO DELLA DACIA SPRING E I PREZZI

Gli allestimenti Dacia Spring 2021 offrono ampia possibilità di personalizzazione, ma sempre nell’ottica di non influenzare troppo l’aumento del consumo di energia. La dotazione di serie della Dacia Spring è votata all’essenziale, infatti non si può avere neppure a pagamento il clima automatico. Gli interni Dacia Spring e gli inserti colorati alla carrozzeria, in aggiunta a Navigatore GPS 7” (ma non la mappa), sensori di parcheggio e retrocamera, ruota di scorta e vernice metallizzata (610 euro per la Spring base) sono gli elementi principali che caratterizzano i prezzi degli allestimenti della Dacia Spring. Di conseguenza anche la lista degli accessori con i relativi prezzi della Dacia Spring 2021 non lascia spazio all’imbarazzo della scelta:

– Cavo di ricarica rapida in corrente continua (DC) 30 kW: 600 euro IVA inclusa (solo per Comfort Plus);

– Cavo di ricarica domestica Mode 2: 300 euro IVA inclusa;

– Mappa Europa centro-orientale: 100 euro IVA inclusa (solo per Comfort Plus);

– Ruota di scorta: 250 euro (solo per Comfort – di serie su Comfort Plus);