Dacia Spring: prezzi 2024, con gli incentivi può costare 4.150 €

Lo scorso febbraio Dacia ha presentato la nuova Spring 2024 senza però svelare i prezzi. Lo ha fatto oggi facendo una gradita sorpresa ai potenziali clienti: i prezzi sono infatti inferiori alle previsioni, con la versione base proposta a 17.900 euro. Una cifra che potrebbe risultare ancora esagerata per una citycar, seppur elettrica. Ma gli incentivi statali cambiano completamente la prospettiva: già quelli attuali permettono di beneficiare di un bonus di 5.000 euro con rottamazione, che abbatterebbe il prezzo della Dacia Spring a 12.900 euro. E con quelli di prossima attivazione, se il Governo si sbriga, lo sconto diventa addirittura esagerato: fino a 13.760 euro, che significa abbassare il prezzo di listino ad appena 4.150 euro!

DACIA SPRING 2024: NOVITÀ E CARATTERISTICHE

La nuova Dacia Spring 2024 introduce diverse novità rispetto al modello precedente. Il restyling, infatti, si traduce in un nuovo frontale che ricorda, molto da vicino, lo stile proposto dalla nuova Dacia Duster svelata dal brand qualche mese fa. Da notare anche l’uscita di scena delle barre sul tetto e un aggiornamento del posteriore, con una nuova striscia nera orizzontale che racchiude il brand Dacia. A completare le novità del restyling ci sono due nuove colorazioni Safari Beige e Brick Red. Cambiano anche le dimensioni della Dacia Spring 2024 rispetto al modello precedente: leggermente più corta ma con una maggiore capacità di carico.

Per quanto riguarda invece i motori, la Dacia Spring 2024 viene proposta con un propulsore da 45 CV e 113 Nm, oppure con uno da 65 CV e 125 Nm. Su entrambe le varianti c’è una batteria da 27 kWh con ricarica da 7 kW in corrente alternata oppure da 30 kW in corrente continua (optional). Il consumo stimato è di 14,6 kWh/100 km, l’autonomia nel ciclo WLTP è pari a circa 220 km.

DACIA SPRING 2024: PREZZI DI LISTINO

Ma quanto costa la Dacia Spring 2024? Lo abbiamo saputo proprio oggi quando la casa romena di proprietà della Renault ha comunicato i prezzi di listino ufficiali per l’Italia. Eccoli qua:

Dacia Spring 45 CV Expression: 17.900 euro;

Dacia Spring 65 CV Expression: 18.900 euro;

Dacia Spring 65 CV Extreme: 19.900 euro;

Dacia Spring 45 CV Business: 19.200 euro;

Dacia Spring 65 CV Business: 20.200 euro;

Dacia Spring 45 CV Cargo: 18.900 euro;

Dacia Spring 65 CV Cargo: 19.900 euro.

L’allestimento Expression include, tra le altre cose, il quadro strumenti digitale da 7 pollici, il volante a 3 razze regolabile in altezza, il sistema Media Control con presa USB, il climatizzatore manuale, i comandi radio al volante, i cerchi da 15 pollici, la chiusura centralizzata e i sensori di parcheggio posteriori

L’allestimento Extreme aggiunge finiture interne ed esterne esclusive, gli alzacristalli posteriori elettrici, il sistema Media Nav Live con display da 10 pollici, 2 prese USB, Apple CarPlay e Android Auto (wireless).

Disponibili anche le versioni Cargo biposto e Business. Quest’ultima, però, è riservata alle flotte di car sharing.

A breve Dacia aprirà gli ordini della nuova Spring, mentre le prime consegne inizieranno a fine estate 2024.

NUOVA DACIA SPRING: PREZZI CON GLI INCENTIVI AUTO 2024

Come è noto, con l’attuale Ecobonus le auto elettriche beneficiano di uno sconto di 5.000 euro con rottamazione e di 3.000 euro senza rottamazione, che sono già niente male.

Tra fine aprile e gli inizi di maggio partiranno invece i nuovi incentivi auto 2024, che per le BEV prevedono sconti molto più ricchi:

6.000 euro (senza rottamazione);

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro);

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5);

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4);

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3);

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2);

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro);

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro);

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Dato che la Spring 2024 uscirà a fine estate, quando saranno già vigenti i nuovi incentivi, gli sconti per l’acquisto della vettura saranno clamorosi: 13.750 euro per chi rispetta i requisiti della rottamazione fino a Euro 2 e dell’ISEE. Ma anche senza ISEE si potranno avere sconti tra 8.000 e 11.000 euro a seconda del tipo di vettura rottamata.

In questo modo la Spring arriverà a costare fino a un minimo di 4.150 euro!