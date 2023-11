Dacia Duster 2024: motori, caratteristiche e prezzi

Dacia ha presentato ufficialmente la Nuova Dacia Duster 2024. Si tratta della terza generazione del SUV diventato, in questi ultimi anni, un vero e proprio best seller del mercato europeo grazie a un rapporto qualità/prezzo elevatissimo. La nuova generazione conferma la convenienza del progetto ma introduce diverse novità, con più tecnologia, sicurezza e con il debutto dell’elettrificazione. Vediamo tutti i dettagli in merito al debutto della Dacia Duster 2024.

LE NOVITA’ DELLA DACIA DUSTER 2024

Alla base del progetto della Dacia Duster 2024 c’è la piattaforma CMF-B del Gruppo Renault. Si tratta di una base di partenza solida e rodata, su cui l’azienda ha già realizzato diversi modelli. La nuova generazione del SUV riprende lo stile che ha reso il modello precedente un grande successo, in particolare per la parte frontale dove si nota l’ispirazione della nuova Sandero. Complessivamente, l’aspetto è più muscoloso e “off-road” ma, come vedremo di seguito, le dimensioni non cambiano. La carrozzeria esterna include anche le luci diurne a LED e varie protezioni che coprono tutti i lati del veicolo. Confermate le barre sul tetto. Da segnalare anche diverse novità per quanto riguarda i dispositivi di assistenza alla guida per la Dacia Duster 2024. Di serie, per tutta la gamma, c’è il regolare / limitatore di velocità. Per i clienti ci sono anche la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei cartelli stradali, con alert per eccesso di velocità, il sistema di assistenza al parcheggio posteriore, il sistema per il mantenimento della corsia e l’avviso in caso di superamento della linea di carreggiata.

DACIA DUSTER 2024: DIMENSIONI

La nuova Dacia Duster 2024 si rinnova proponendo dimensioni molto simile alla generazione precedente ma con un bagagliaio più capiente. Il SUV di casa Dacia, infatti, arriverà sul mercato con le seguenti dimensioni:

lunghezza d i 4,343 metri

altezza di 1,656 metri

passo di 2,657 metri

Per quanto riguarda la capacità del bagagliaio, invece, la Dacia Duster 2024 metterà a disposizione dei suoi clienti ben 472 litri, con un netto incremento rispetto ai 445 litri della generazione precedente (+6%).

DACIA DUSTER 2024: INTERNO

All’interno dell’abitacolo, la nuova Dacia Duster 2024 propone un look completamente rinnovato. Il protagonista è il display da 10,1 pollici che consente l’accesso al sistema di infotainment, con sistema Media Display (dotato di connettività Apple CarPlay e Android Auto) oppure Media Nav Life, di serie per l’allestimento Journey e in opzione su altri allestimenti. Questo display è leggermente orientato verso il conducente (con un’inclinazione di 10°). Da notare anche l’introduzione della strumentazione digitale con display da 7 pollici (ma per la versione base ci sarà sempre la strumentazione analogica).

I MOTORI DELLA DACIA DUSTER 2024

La gamma di motori della nuova Dacia Duster 2024 registra due importanti novità:

c’è l’ addio al diese l, con l’uscita di scena delle motorizzazioni a gasolio che in precedenza costituivano una parte importante della gamma

l, con l’uscita di scena delle motorizzazioni a gasolio che in precedenza costituivano una parte importante della gamma si registra il debutto delle prime motorizzazioni elettrificate

Al lancio, infatti, la nuova generazione del SUV arriverà sul mercato con una motorizzazione TCe 130 con sistema mild hybrid. Si tratta di un motore 1.2 a tre cilindri con sistema a 48 volt e 130 CV di potenza che sarà disponibile anche con la trazione integrale. In arrivo c’è anche una versione Full Hybrid, con motore 1.6 aspirato da 94 CV e due motori elettrici, già visto su Dacia Jogger. Confermata, invece, la Duster ECO-G 100 ovvero la variante GPL del SUV. Per il momento, Dacia non ha fornito informazioni su consumi ed emissioni della nuova Dacia Duster 2024. Per il momento, invece, non c’è una variante elettrica con il brand che continua a puntare sulla Dacia Spring per la mobilità a zero emissioni.

DACIA DUSTER 2024: ALLESTIMENTI E PREZZI

La gamma della Dacia Duster 2024 sarà costituita da quattro allestimenti:

Essential

Expression

Extreme

Journey

Per il momento, l’azienda non ha ancora fornito il listino prezzi della Nuova Dacia Duster. Il SUV dovrebbe continuare a proporre un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro. Il lancio commerciale è previsto per la prima metà del 2024.