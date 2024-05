Dacia Duster: quanto costa con gli incentivi?

La terza generazione del SUV Dacia Duster rappresenta un’ottima occasione per chi cerca un’auto essenziale ma spaziosa a prezzi competitivi, che possono essere ulteriormente abbattuti con i nuovi incentivi auto 2024, prenotabili da lunedì 3 giugno, i quali riservano una ricca dotazione anche alle autovetture con motore termico. E tra mild-hybrid, full-hybrid e bifuel benzina/Gpl, chi acquista il nuovo Duster ha solo l’imbarazzo della scelta per ciò che riguarda le motorizzazioni. Continua a leggere per scoprire quanto costa Dacia Duster con gli incentivi.

NUOVO DACIA DUSTER 2024

Prima di entrare nel dettaglio dei prezzi del Dacia Duster 2024 andiamo a riepilogare alcune caratteristiche del SUV. Il nuovo modello poggia sulla piattaforma CMF-B del gruppo Renault e, rispetto alla generazione precedente, propone un look rinnovato con un frontale ispirato alla nuova Dacia Sandero. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, il Dacia Duster 2024 presenta queste misure:

lunghezza di 4,343 metri;

altezza di 1,656 metri;

passo di 2,657 metri;

capacità bagagliaio di 472 litri.

La gamma delle motorizzazioni permette di scegliere tra benzina/Gpl, benzina con sistema mild hybrid oppure full Hybrid. I motori disponibili sono:

Eco-G 100 con motore 1.0 turbo benzina/GPL da 101 CV;

Tce 130 con un 1.2 turbo benzina tre cilindri da 130 CV con sistema mild hybrid da 48 V;

Tce 130 4×4 con un 1.2 turbo benzina tre cilindri da 130 CV con sistema mild hybrid da 48 V e trazione integrale

Hybrid 140 con motore 1.6 quattro cilindri e sistema full hybrid con due motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh; la potenza complessiva è di 140 CV.

Dacia Duster 2024 è disponibile in quattro diversi allestimenti (Essential, Expression, Journey ed Extreme) e ben sette colorazioni.

LISTINO PREZZI DACIA DUSTER

In base al listino prezzi ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo, per avere il nuovo Dacia Duster occorre pagare le seguenti cifre a seconda dell’allestimento della vettura:

Duster ECO-G 100 Essential: 19.700 €

Duster ECO-G 100 Expression: 21.400 €

Duster ECO-G 100 Journey: 22.900 €

Duster ECO-G 100 Extreme: 22.900 €

Duster Tce 130 Expression: 22.900 €

Duster Tce 130 Journey: 24.400 €

Duster Tce 130 Extreme: 24.400 €

Duster Tce 130 4×4 Expression: 25.400 €

Duster Hybrid 140 Expression: 26.400 €

Duster Tce 130 4×4 Extreme: 26.900 €

Duster Hybrid 140 Journey: 27.900 €

Duster Hybrid 140 Extreme: 27.900 €.

Inoltre, ancora per poco, nelle concessionarie sarà disponibile la generazione precedente di Dacia Duster con prezzi a partire da 17.750 euro per la versione 1.0 TCe 90 CV 4×2 Essential.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

QUANTO COSTA DACIA DUSTER CON GLI INCENTIVI?

Per sapere quanto costa Dacia Duster con gli incentivi auto 2024, riferendosi ovviamente al nuovo schema dell’Ecobonus presentato con il DPCM 20 maggio 2024, basta conoscere l’importo degli sconti dedicati alle auto endotermiche con prezzo di listino fino a 42.700 € Iva inclusa ed emissioni di CO2 fino a 135 g/km.

3.000 € con contestuale rottamazione di un veicolo fino a Euro 2;

con contestuale rottamazione di un veicolo fino a Euro 2; 2.000 € con contestuale rottamazione di un veicolo Euro 3;

con contestuale rottamazione di un veicolo Euro 3; 1.500 € con contestuale rottamazione di un veicolo Euro 4.

Non sono previsti incentivi per auto termiche senza rottamazione.

Di conseguenza l’entry-level Duster ECO-G 100 Essential che a prezzo pieno costa 19.700 €, con gli incentivi può costare 16.700 € rottamando un’auto fino a Euro 2, 17.700 € rottamando un’auto Euro 3 e 18.200 € rottamando un’auto Euro 4.

In occasione dell’avvio dei nuovi incentivi auto, Dacia ha lanciato un’offerta sul Duster 2024 con finanziamento a condizioni agevolate. Dopo tre anni si è liberi di riscattare l’auto, oppure di sostituirla o restituirla. Maggiori dettagli qui.