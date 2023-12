Cybersecurity: Porsche Macan fuori listino prima del previsto in UE

Porsche ha deciso la sospensione anticipata delle vendite del SUV Macan in Europa, una decisione dettata dalle nuove normative sulla cybersecurity. La Macan con motore ICE sarà ritirata dal mercato europeo nel 2024, ma lo stabilimento tedesco non fermerà la produzione. Ecco i dettagli delle indiscrezioni di un portavoce della Casa tedesca riportate da Antonews e cosa succederà ad altri modelli del gruppo Volkswagen accomunati dallo stesso destino.

LA PORSCHE MACAN A LISTINO IN EUROPA FINO AL PRIMO SEMESTRE 2024

Un portavoce della casa automobilistica ha confermato ad Autonews che le vendite della Porsche Macan nell’Unione europea termineranno anticipatamente, nel corso della primavera 2024. Questa decisione è dovuta al fatto che, a partire dal 1° luglio, le architetture software e hardware dei nuovi veicoli registrati nell’UE dovranno conformarsi alle nuove regole di protezione di cybersecurity. Lo stop alle vendite della Macan deriva dall’età del progetto, sviluppato molto tempo prima che fossero noti i requisiti esatti delle normative, e dal fatto che aggiornare il SUV per rispettare le nuove regole risulterebbe eccessivamente oneroso, ha dichiarato il portavoce. La norma di riferimento è il regolamento UNECE 155, che introduce l’obbligo di un sistema antivirus su molte categorie di veicoli per i quali si richiede una nuova omologazione.

CYBERSECURITY: LA NUOVA SFIDA DELL’INDUSTRIA AUTOMOTIVE

Il portavoce Porsche ha sottolineato che l’attuazione della direttiva richiede non solo aggiornamenti tecnici, ma sostanzialmente una modifica dei processi nella fase di sviluppo. Ad esempio, sarà necessario sviluppare e certificare sistemi di gestione per la sicurezza informatica dei nuovi modelli. Prerogativa che sarà adottata nella nuova Porsche Macan EV che sostituirà la versione attuale ICE. Questi cambiamenti sottolineano le sfide complesse che l’industria automobilistica deve affrontare nel garantire la conformità alle norme sempre più stringenti sulla sicurezza informatica. In questo approfondimento invece abbiamo parlato con la FIA del rischio di obsolescenza delle auto.

STOP ALLE VENDITE DELLA PORSCHE MACAN MA SOLO PER L’EUROPA

Nonostante la fine delle vendite in Europa, la produzione del Macan continuerà presso lo stabilimento di Leipzig, in Germania, per soddisfare la domanda nei mercati al di fuori dell’Europa. La versione ICE della Macan dovrebbe rimanere in vendita fuori dall’Europa fino al 2026. Le nuove regole sulla cybersicurezza potrebbero impattare anche su altri modelli del Gruppo VW venduti in Europa tra cui la Volkswagen e-Up, il Transporter T6.1 e le Audi TT e R8.