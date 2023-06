Cupra Born Impulse: tutto sull’edizione limitata in Italia

Cupra ha lanciato sul mercato italiano le nuove versioni speciali Cupra Born Impulse e Born Impulse + in edizione limitata. Cupra Born Impulse e Impulse + sono basate sulla Cupra Born e-Boost. La versione Cupra Born e-Boost 231 CV ha una batteria standard da 58 kWh e un prezzo a partire da 40.700 euro, esclusi gli incentivi statali. Ecco tutti i dettagli sulle versioni Cupra in edizione limitata.

BATTERIA E AUTONOMIA CUPRA BORN IMPULSE E BORN IMPULSE +

Le versioni speciali in edizione limitata Cupra Born Impulse e Born Impulse + sono allestite sulla base della Cupra Born e-Boost. L’elettrica del brand basata sulla piattaforma modulare MEB del gruppo Volkswagen disponibile con due tagli di batteria:

da 58kWh (attualmente disponibile su Cupra Born 204 CV);

(attualmente disponibile su Cupra Born 204 CV); da 77 kWh, con un nuovo pacco batteria da 12 moduli e un peso di soli 503 kg e un’autonomia totale fino a 548 km nel ciclo WLTP, secondo le informazioni ufficiali. Inoltre supporta la ricarica in corrente continua fino a 135 kW di potenza e può essere ricaricata dal 5% all’80% in 36 minuti, secondo il costruttore.

DOTAZIONI DI SERIE CUPRA BORN IMPULSE E BORN IMPULSE +

Veniamo ora alle versioni speciali Cupra Born Impulse e Born Impulse +, entrambe dotate di un solo motore elettrico da 170 kW (231 CV). La dotazione aggiuntiva rispetto alla Cupra Born e-Boost prevede pacchetti specifici aggiuntivi. IN particolare:

Cupra Born Impulse ha di serie : cerchi in lega Aero Machined Typhoone Copper, vernice metallizzata e Pilot Pack M (che include Navi system, Active Cruise Control, videocamera posteriore, assistenza abbaglianti e riconoscimento segnali stradali);

: cerchi in lega Aero Machined Typhoone Copper, vernice metallizzata e Pilot Pack M (che include Navi system, Active Cruise Control, videocamera posteriore, assistenza abbaglianti e riconoscimento segnali stradali); Cupra Born Impulse + ha di serie in più rispetto alla Impulse: Pilot Pack L (al Pilot Pack M aggiunge Side Assist, Travel Assist, Intelligent Park Assist e Trained Park Assist), la pompa di calore e vernice metallizzata.

PREZZI CUPRA BORN E-BOOST IMPULSE E BORN IMPULSE +

Il prezzo della Cupra Born e-Boost 231 CV con pacco batteria da 58 kWh parte da 40.700 euro chiavi in mano. Mentre Cupra Born e-Boost 231 CV con la nuova batteria da 77 kWh e omologazione 4 posti parte da 44.850 euro, sempre chiavi in mano. I prezzi delle versioni speciali, entrambi al netto dell’applicazione degli incentivi statali per la rottamazione invece sono: