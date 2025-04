Concessionaria ufficiale o salonista? Pro e contro con l’auto usata

Share on:

Cambiare auto è un momento importante, spesso accompagnato da una domanda che sembra semplice, ma che apre mille scenari: meglio rivolgersi a una concessionaria ufficiale oppure affidarsi a un salonista che rivende auto usate multimarca? La scelta può sembrare banale, ma incide su aspetti come affidabilità, costi, garanzie e perfino tranquillità. In questo articolo mettiamo a confronto entrambe le opzioni, per aiutarti a capire quale strada può fare davvero al caso tuo.

LE CONCESSIONARIE UFFICIALI: SICUREZZA E GARANZIE, MA A CHE PREZZO?

Rivolgersi a una concessionaria ufficiale è, per molti, sinonimo di sicurezza. Le auto usate proposte sono sottoposte a controlli rigorosi e spesso coperte da garanzie ufficiali del marchio, che possono durare fino a 24 mesi. Inoltre, il personale è formato direttamente dalla casa madre, quindi ogni consulenza – dalla scelta del modello al finanziamento – è altamente specializzata. Un altro vantaggio non da poco è la possibilità di accedere a promozioni esclusive, offerte di permuta o finanziamenti agevolati. E se hai una vecchia auto da rottamare, è facile che si occupino loro di tutto, senza stress. Inoltre possono essere molto efficienti nelle manutenzioni future, soprattutto per determinati Brand.

Tuttavia, tutto questo ha un costo. I prezzi nelle concessionarie ufficiali tendono a essere più alti rispetto a quelli dei rivenditori multimarca, anche per auto con chilometraggi e condizioni simili, e la disponibilità di modelli potrebbe essere più limitata, specie se cerchi un usato di nicchia o con caratteristiche particolari.

È utile sapere che esistono anche realtà ibride come BYmyCar, una concessionaria multimarca con numerose sedi in Italia. Pur essendo parte del circuito ufficiale, offre una vasta scelta di marchi e modelli, unendo la professionalità di una concessionaria alla varietà tipica di un’offerta indipendente. Una valida alternativa per chi cerca un buon equilibrio tra sicurezza e scelta.

RIVENDITA MULTIMARCA AUTO USATE: RISPARMIO, MA OCCHIO ALL’AFFIDABILITÀ

Dall’altra parte della bilancia ci sono i salonisti multimarca di auto usate, che negli ultimi anni si sono evoluti notevolmente. Oggi, molte di esse offrono un ampio parco auto usate, spesso a prezzi più competitivi rispetto alle concessionarie ufficiali. Qui la parola d’ordine è flessibilità: puoi trovare occasioni interessanti, trattare sul prezzo e ricevere un’accoglienza più diretta e familiare e meno standardizzata.

I contro? La qualità del servizio può variare molto da un rivenditore a un altro. Alcune sono impeccabili, altre possono invece riservare servizi peggiori. Le garanzie sull’usato, quando ci sono, sono spesso più brevi o meno complete. Inoltre, è fondamentale fare attenzione alla trasparenza: controllare sempre il chilometraggio, la cronologia dei tagliandi e, se possibile, richiedere una perizia indipendente. Un’attività indipendente non ha sempre una solida storia alle spalle, quindi bisogna fidarsi del venditore e magari prima è meglio conoscere meglio la sua reputazione cercando informazioni anche sul web.

IN DEFINITIVA: CONCESSIONARIE O RIVENDITORI DI AUTO?

Non esiste una risposta univoca alla domanda “meglio concessionaria o rivenditori di auto usate?”. Dipende da ciò che cerchi:

Per la massima tranquillità di acquisto anche a costo di spendere di più a fronte di maggiori garanzie , una concessionaria ufficiale potrebbe essere la scelta ideale.

Per chi è più orientato al risparmio, magari con un po' di spirito d'iniziativa in più, i venditori multimarca possono offrire ottime opportunità, ma attenti ai rischi.

L’importante è sempre valutare la tua situazione: budget, esigenze, aspettative, etc. Solo così potrai fare un acquisto davvero su misura per te.