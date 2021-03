Citroen AMI: prezzo e prenotazione online in Italia

La Citroen AMI si ordina online e arriva fino a casa: ecco tutto quello che devi sapere su prezzo e dotazioni dell’elettrica economica

La Citroen AMI elettrica è ufficialmente arrivata in Italia, con formula noleggio e acquisto, entrambe coperte dal bonus Statale sui veicoli a basse emissioni. Una delle scoperte più eclatanti è il prezzo della Citroen AMI, l’auto elettrica più economica sul mercato. A dirla tutta non si tratta esattamente di un’autovettura, ma di un veicolo che si può guidare già a 14 anni (con la patente). Ecco tutto quello che non devi farti sfuggire sulla Citroen AMI, prezzo e prenotazione online.

CITROEN AMI, L’ELETTRICA PIU’ ECONOMICA

Prima di parlare della AMI in Italia e del prezzo con e senza incentivi, è importante fare una precisazione. Se è vero che si tratta dell’elettrica più economia, è anche un veicolo pensato per gli spostamenti in città, quindi compatto, versatile e che si può guidare a 14 anni con la patente AM. Dovendo rispettare le norme di omologazione dei quadricicli, il punto di forza della Citroen AMI è la maneggevolezza (fa inversione in 7 m ed è lunga meno di 2,5 m) ed è a zero emissioni. Quindi può ospitare anche un passeggero, ma solo se il conducente, oltre alla patente, ha anche 16 anni compiuti. Cosa c’è oltre al prezzo della Citroen AMI per cui vale la pena comprarla online e farsela consegnare fino a casa? Considerando che nasce fondamentalmente per la città:

– Autonomia di 75 km;

– Tempo di ricarica della batteria 3 ore a 220V;

– 45 km/h di velocità massima, praticamente equivalenti a uno scooter 50cc, ma il motore elettrico da 6 kW dovrebbe avere uno scatto migliore, utile ad esempio negli incroci;

CITROEN AMI: PREZZO DA 20 EURO AL MESE IN ITALIA

Fatta questa premessa, passiamo alla parte più interessante della Citroen AMI: il prezzo (da scooter). Ma se non avete intenzione di comprarla, è attiva anche l’opzione leasing AMI. Ecco le diverse possibilità.

– Citroen AMI in leasing per 3 anni: Rata da 19,99 euro al mese e dopo 3 anni ne entrate in possesso con un riscatto di circa 3140 euro;

– Prezzo con bonus del 30% senza rottamazione: 5731 euro, rispetto al prezzo di listino in Italia di 7600 euro;

– Prezzo con bonus e rottamazione di un veicolo di categoria L (verifica sempre la disponibilità degli incentivi sul portale del Mise): 5108 euro;

CITROEN AMI: PREZZO DOTAZIONI E OPTIONAL

Il prezzo della Citroen AMI qui sopra include la dotazione standard (Box DAT@AMI per connettere lo Smartphone via Bluetooth, che fa parte del pacchetto My Ami Orange del valore di circa 300 euro). Gli optional a pagamento invece includono:

– Kit vivavoce Bluetooth portatile: 119 euro;

– My Ami Care da 1 Anno a 4 anni – 15000 Km/anno per assistenza con batteria scarica, manutenzione e altri servizi, in base al contratto sottoscritto: da 8,4 euro a 374 euro.