Case auto che valgono di più: 13 nella Best Global Brands 2023

Ci sono molti fattori per stabilire quali sono i migliori Costruttori auto, ecco perché ogni classifica è differente da tutte le altre. Ci sono Case automobilistiche più brave nella qualità dei veicoli, altre nel coccolare i clienti che rimangono fedeli a lungo, altre nel numero di vendite o per i ricavi che portano agli azionisti. Nei prossimi paragrafi vi sveleremo invece quali sono i Costruttori dai Brand con il più alto valore nella classifica Best Global Brands 2023.

L’INDAGINE GLOBALE SUI BRAND DELLE MAGGIORI AZIENDE

La classifica BestGlobal Brands 2023 identifica annualmente i brand e le aziende che hanno maggiormente contribuito alla crescita globale nei principali settori industriali, tra cui quello automotive. Tra i 100 marchi elencati nell’immagine sottostante, le posizioni dei Costruttori auto di punta nel 2023, come anticipato, possono variare rispetto ad altre indagini basate su criteri diversi. Ad esempio dalle indagini sulle relazioni con i clienti delle concessionarie, nella qualità dei veicoli e reclami dei clienti delle Case, e così via. Lo studio di Interbrand prende in considerazione i seguenti parametri:

performance finanziarie ;

; importanza del marchio per i consumatori;

per i consumatori; competitività ;

; capacità di fidelizzare i consumatori;

i consumatori; capacità di sostenere la domanda del mercato nel lungo periodo.

RISULTATI 100 BRAND CON PIU’ VALORE IN SINTESI

L’analisi di Interbrand ha fotografato la solidità dei 100 principali brand al mondo, nei settori dell’abbigliamento, automotive, IoT e molto altro. Indipendentemente dal settore di appartenenza, lo studio rivela che è mediamente in calo la crescita del valore (3,3 trilioni di $), diminuita a +5,7% nel 2023, rispetto al +16% dell’anno precedente. Secondo il report “questo rallentamento è dovuto all’assenza di strategie orientate alla crescita, a una brand leadership meno incisiva e all’incertezza delle previsioni economiche”. Ecco i risultati principali dell’indagine, prima di stringere il focus sull’automotive al paragrafo successivo.

Apple , nella cerchia dei GAFAM (Google, Amazon, Facebook e Microsoft), le aziende IT che stanno stringendo sodalizi con i Costruttori auto, è sul gradino più alto del podio con un valore supera 500 miliardi di $ ;

, nella cerchia dei GAFAM (Google, Amazon, Facebook e Microsoft), le aziende IT che stanno stringendo sodalizi con i Costruttori auto, è sul gradino più alto del podio con un valore supera ; I Brand Auto e Luxury registrano la migliore performance di crescita, rispettivamente del + 9% e del +6,5% ;

registrano la migliore performance di crescita, rispettivamente del e del ; Nella classifica dei 100 BestGlobal Brands, sono 3 le aziende italiane: Gucci, Ferrari e Prada.

LA CLASSIFICA 2023 DEI BRAND DI AUTO AL MONDO CHE VALGONO DI PIU’

Il settore automotive mostra nel 2023 una buona performance con diversi Brand auto che hanno incrementato il loro valore. I migliori risultati sono attribuiti ai seguenti Brand auto, elencati in base alla posizione nella BestGlobal Brands e crescita del valore rispetto all’anno precedente:

Toyota (6°, +8%);

(6°, +8%); Mercedes-Benz (7°, +9%);

(7°, +9%); BWM (10°, +10%);

(10°, +10%); Tesla (12°, +4%);

(12°, +4%); Honda (27°, +7%);

(27°, +7%); Hyundai (32°, +18%);

(32°, +18%); Audi (45°, +9%);

(45°, +9%); Porsche (47°, +20%);

(47°, +20%); VW (50°, +2%);

(50°, +2%); Ford (51°, +2%);

(51°, +2%); Nissan (63°, +4%);

(63°, +4%); Ferrari (70°, +16%);

(70°, +16%); Kia (88°, +8%).

