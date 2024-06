Bmw Serie 2 Coupé: tutto su motori, cambio e trazione xDrive

Una sportiva vecchio stampo, una coupé che guarda alla tradizione ma accetta le sfide contemporanee. Queste sono le premesse che risiedono alle spalle della nuova BMW Serie 2 Coupé, una vettura che vuole emozionare il prossimo con il suo design, la carrozzeria a tre porte, i motori ruggenti e una dinamica di guida coinvolgente. A questo elenco bisogna aggiungere un massiccio utilizzo di tecnologia e digitalizzazione, per essere al passo coi tempi. Insomma, la sportiva tedesca vuole distinguersi in un segmento diventato ormai di nicchia, ma che non lascia indifferenti gli appassionati.

I TRATTI DISTINTIVI DI NUOVA BMW SERIE 2 COUPÈ

A livello estetico la nuova BMW Serie 2 Coupé si caratterizza per un frontale dotato di singoli fari rotondi, di una griglia orizzontale del radiatore e del celebre power dome sul lungo cofano. Lateralmente si notano i passaruota ampi, le minigonne e i cerchi in lega di nuovo taglio (da 18 a 20’’), mentre al posteriore la coda è appena accennata ma molto personale. Entrando dentro all’abitacolo lo spazio è dal taglio sportivo e buono per quattro occupanti, mentre la linea del tetto posteriore, l’alta console centrale, le superfici del cruscotto e dei pannelli delle porte creano una sensazione di ambiente avvolgente. Belli anche i sedili sportivi (riscaldabili e ventilati all’anteriore), così come le rifiniture dal tocco corsaiolo.

Ovviamente, non manca l’apporto della tecnologia alla causa di questa vettura, grazie all’adozione del BMW Curved Display. Il sistema di visualizzazione totalmente digitale comprende un Information Display da 12,3’’ e un Control Display da 14,9’’. Serve da piattaforma per il BMW iDrive con QuickSelect, sviluppato e basato sul BMW Operating System 8.5. Infine, l’illuminazione ambientale di serie comprende anche uno fascio di luce a cascata integrata nelle coperture delle bocchette d’aria centrali.

I MOTORI DI BMW SERIE 2 COUPÈ

Davvero ampia e variegata la scelta di motori da collocare dentro al cofano della nuova BMW Serie 2 Coupé. Al vertice della piramide risiede il 3.0 litri, sei cilindri in linea, rigorosamente a benzina, mentre il resto della gamma è formato da altri tre propulsori a benzina, quattro cilindri, e da un’unica opzione a gasolio. Nel dettaglio:

BMW M240i xDrive Coupé da 275 kW/374 CV ;

; BMW 218i Coupé da 115 kW/156 CV;

BMW 220i Coupé da 135 kW/184 CV;

BMW 230i Coupé da 180 kW/245 CV ;

; BMW 220d Coupé da 140 kW/190 CV, abbinato alla tecnologia mild hybrid a 48V.

Quest’ultimo possiede un generatore di avviamento, integrato nella trasmissione a cinghia, che supporta il motore a combustione con una potenza aggiuntiva di 8 kW/11 CV. Inoltre, ogni proposta è abbinata alla trasmissione automatica Steptronic a 8 rapporti.

SOSPENSIONI E TRAZIONE XDRIVE DI BMW SERIE 2 COUPÈ

La nuova BMW Serie 2 Coupé nasce come vettura a trazione posteriore, ma le sospensioni M Sport, montate su tutti i modelli a quattro cilindri, aumentano l’agilità e la dinamica in curva grazie al loro assetto rigido e agli ammortizzatori dipendenti dalla corsa. Il pacchetto viene completato da un sistema di sterzo sportivo variabile con un rapporto dipendente dall’angolo di sterzata. La nuova BMW M240i xDrive Coupé è invece a trazione integrale e, come optional, ha l’Adaptive M Chassis che include lo sterzo sportivo variabile. I suoi ammortizzatori a controllo elettronico offrono tre mappe caratteristiche, che possono essere attivate in base alla modalità di guida selezionata.

IL DEBUTTO SUL MERCATO DI NUOVA BMW SERIE 2 COUPÈ

La nuova BMW Serie 2 Coupé sarà lanciata sul mercato nell’agosto 2024. Sarà prodotta nello stabilimento di San Luis Potosí, in Messico, dove viene costruita anche la nuova BMW Serie 3 berlina con motore a combustione e trazione ibrida plug-in. L’impianto, inaugurato nel 2019, è caratterizzato da processi produttivi particolarmente efficienti e sostenibili. Questo per garantire un prodotto finale che sia brillante e attento anche alle esigenze ambientali.