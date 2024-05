BMW Serie 3: Visione aumentata, Software 8.5 e tante novità hitech

Da moltissimi anni BMW Serie 3 significa piacere di guida, sia in versione berlina che in quella station wagon. La vettura bavarese è il punto di riferimento della sua categoria per carattere e dotazioni. In poche parole, chi si cimenta nel segmento delle medie, sa che deve confrontarsi con la Serie 3. A maggior ragione adesso, che è stato varato un nuovo restyling che porta in dote alcune novità, sia dal punto di vista estetico che tecnico. L’obiettivo dei tedeschi è di restare in sella al segmento, con un mezzo che sappia coniugare piacere di guida, comfort e sportività. Doti che sono diventate proverbiali a bordo di una BMW Serie 3.

LE NOVITA’ ESTETICHE DI BMW SERIE 3

Stavolta ci troviamo al cospetto di un restyling leggero, ma essenziale per conferire alla BMW Serie 3 un aspetto contemporaneo e moderno. In fondo, il mercato ha le sue regole. Così, la berlina e wagon aggiunge due nuove tinte per la carrozzeria: Arctic Race Blue metallizzato e Fire Red metallizzato, due vernici di forte carattere. Insieme alle colorazioni esordiscono anche dei nuovi cerchi in lega da 19 pollici dedicati alle versioni dotate di pacchetto MSport o MSport Pro, quelle dal temperamento più sportivo.

Nell’abitacolo le novità si trovano collocate specialmente sulla plancia, luogo dove compare un volante sportivo, dal taglio inedito, in pelle appiattito nella parte bassa. Per quanto riguarda l’ambiente, l’illuminazione multicolore viene estesa alle bocchette dell’aria e ad altre superfici che in precedenza risultavano spente. Insomma, l’occhio viene appagato con qualche accortezza in più che non guasta.

MOLTA TECNOLOGIA IN PIU’ SULLA BMW SERIE 3

Questa versione rinnovata di BMW Serie 3 presenta dei nuovi sistemi di assistenza alla guida aggiornati nel funzionamento, come:

il Forward Collision Alert;

lo Speed Assist;

i sensori di parcheggio con parcheggio automatico, abbinati a una nuova retrocamera con assistente alla retromarcia automatico.

A livello di infotainment, invece, fa il debutto dentro all’abitacolo il nuovo iDrive 8.5, che aggiunge più funzioni comandabili tramite lo schermo touch e una nuova schermata iniziale con widget selezionati verticalmente su un’unica base e con sottomenu accessibili in modo diretto tramite una barra touch posizionata sotto allo schermo.

LE NUOVE INTRODUZIONI MOTORISTICHE DI BMW SERIE 3

Per quanto riguarda le motorizzazioni di nuova BMW Serie 3, le versioni mild hybrid possiedono un motore elettrico da 48 volt integrato nel cambio automatico e in grado di sviluppare 8 kW/11 CV aggiuntivi rimangono invariate. Le unità che ricevono una maggiore attenzione sono i powertrain ibridi plug-in, adesso contraddistinti da un’efficienza ottimizzata e da un’autonomia elettrica aumentata grazie all’adozione di una nuova batteria da 19,5 kWh di capacità (7 kWh in più del passato) che sulla carta permette sia alla berlina che alla Touring di percorrere almeno 101 km a zero emissioni secondo il ciclo WLTP. Non finisce qui, perché sulla media bavarese debuttano anche un nuovo caricatore di bordo trifase da 11 kW, che consente di ricaricare l’accumulatore aggiornato da zero al 100% in appena 2:15 ore.

ULTERIORI NOVITA’ DI BMW SERIE 3

Il carico di innovazioni di BMW Serie 3 non si esaurisce con quanto detto in precedenza. Andando in profondità, infatti, la vettura tedesca ha messo mano anche al telaio, in occasione di questo aggiornamento. Su tutte le versioni arrivano delle sospensioni posteriori riviste e più rigide, pensate per incrementare in modo ulteriore la precisione di guida e ridurre la rumorosità interna in caso di asfalto non particolarmente pulito, abbinate a una riduzione della rigidezza di sterzo in modalità di guida Comfort. I prezzi per l’Italia non sono stati ancora divulgati, ma il listino tedesco recita 46.400 euro per la classica sedan a tre volumi, e 47.700 euro per la versione familiare, la Touring. Nelle prossime settimane, molto probabilmente, BMW fornirà il listino anche per il Belpaese.