BMW diventa una console per giocare, ma solo con auto ferma

Le nuove BMW diventeranno all’occorrenza una console di gioco a bordo grazie alla collaborazione con la piattaforma AirConsole. La BMW Serie 5 è il primo modello della Casa tedesca a rendere disponibile per conducente e passeggeri la possibilità di giocare ai cosiddetti giochi casuali. BMW assicura che la nuova funzione, standard per tutti i futuri modelli, non comprometterà la sicurezza di guida. Ecco tutti i dettagli in anteprima.

GIOCHI CASUALI A BORDO: LA SELEZIONE DISPONIBILE SULLA BMW SERIE 5

Tutto ruota attorno all’app AirConsole, disponibile prima sulla nuova BMW Serie 5 e successivamente offerta su altri veicoli BMW. Per l’esperienza di gioco in auto, passeggeri e conducente hanno semplicemente bisogno del loro smartphone, che funge da controller, e del display curvo BMW sulla plancia. Dopo aver avviato l’app AirConsole nel sistema Infotainment, la connessione tra lo smartphone e il veicolo viene stabilita mediante la scansione di un codice QR. L’app AirConsole supporta più giocatori contemporaneamente.

AIRCONSOLE: L’APP CHE TRASFORMA LA BMW IN UNA SALA GIOCHI

Con l’App AirConsole, gli occupanti dell’auto possono giocare ai cosiddetti giochi casuali, facili da imparare e intuitivi, in modo da non impegnare eccessivamente i giocatori. La selezione di giochi disponibili sulla nuova BMW Serie 5 berlina comprende giochi di corse, sport, quiz e quiz musicali, nonché giochi di simulazione, strategia, salta e corri e puzzle. I circa 15 titoli disponibili per giocare dall’inizio includono “Go Kart Go”, “Golazo”, “Music Guess” e “Overcooked”. BMW fa sapere che il portafoglio di giochi disponibili sarà continuamente ampliato.

SICUREZZA IN AUTO: BMW ASSICURA CHE IL GIOCO NON COMPROMETTE LA GUIDA

Ogni volta che si parla della possibilità di intrattenere i passeggeri in auto, la sicurezza non deve passare in secondo piano. BMW sottolinea che le funzioni di gioco tramite AirConsole saranno disponibili solo ad auto ferma. Anche i passeggeri posteriori possono partecipare al divertimento in auto durante le soste. In generale è possibile giocare da soli o con tutti gli occupanti del veicolo insieme o in modalità competizione quando il veicolo è in sosta o durante le fasi di ricarica della batteria alla colonnina.