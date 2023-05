Auto elettriche che non si caricano: 5 problemi usuali alle colonnine

Agli occhi degli automobilisti meno convinti, uno dei motivi che oggi rende le auto elettriche poco accattivanti è la disponibilità delle colonnine pubbliche. Che si tratti di una convinzione infondata (sono in atto piani di ampliamento della rete di ricarica) oppure no, sta di fatto che quando le colonnine elettriche ci sono, gli stessi elettro-automobilisti lamentano difficoltà a ricaricare l’auto elettrica alle colonnine pubbliche. I problemi sono reali, tanto che l’ente di normazione SAE International ha istituito una divisione dedicata alla transizione ecologica. Il primo report individua almeno 5 macro problemi imputabili a Costruttori auto, gestore del servizio, fornitore della rete e altri soggetti. Ecco perché secondo la SAE International spesso la ricarica delle auto elettriche non funziona anche se le colonnine ci sono.

RICARICA AUTO ELETTRICHE: PROBLEMI ALMENO 1 VOLTA SU 4

SAE International (Society of Automotive Engineers) è l’ente di normazione USA sempre più attento anche a ciò che accade con la maggiore diffusione dei veicoli elettrici. A tal proposito ha istituito la divisione Sustainable Mobility Solutions finalizzata ad attuare iniziative per agevolare e assistere l’industria dei trasporti verso la riduzione delle emissioni nette di CO2. Una di queste è lo studio Electring Vehicle Charging Data – Performance Reporting, un report redatto coinvolgendo per 1 anno tutti gli attori della mobilità elettrica. Dal resoconto emerge che, fatta eccezione per la rete di ricarica Tesla, la ricarica alle colonnine pubbliche fallisce tra il 25 e il 30% delle volte e ha individuato i 5 principali fattori che ne sono la causa.

MILIONI DI DATI VIAGGIANO DURANTE LA RICARICA DELLA AUTO ELETTRICHE

Il Techical Working Group di Sustainable Mobility Solutions ha analizzato la struttura, il volume e la qualità dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici disponibili. “Gran parte dei dati utilizzati dall’industria per scopi operativi e di verifica della qualità viene scambiato, elaborato e archiviato utilizzando mezzi proprietari, ma non è segnalato a parti esterne in nessun modo”. Senza rivelare il nome delle società a cui si riferisce, dà alcuni dettagli per spiegare la portata dei dati che vengono raccolti attraverso la rete di ricarica delle auto elettriche:

un Costruttore auto ha registrato più di un milione di sessioni di ricarica per un suo modello EV;

per un suo modello EV; almeno 2 Communications Service Provider (CSP) hanno registrato oltre un milione di addebiti per servizi erogati tramite le loro stazioni e piattaforme.

per servizi erogati tramite le loro stazioni e piattaforme. un Costruttore di veicoli elettrici con più modelli distribuiti in tutto il mondo ha specifica policy di raccolta dei dati delle sessioni di ricarica.

secondo i dati pubblicati sul suo sito, il numero di ricariche EV erogate da un CSP tramite le sue colonnine e la piattaforma di servizi è 123 milioni (al momento della pubblicazione del report) e in crescita.

RICARICA AUTO ELETTRICA FALLITA: LE 5 MAGGIORI CAUSE

Durante la ricarica di un’auto elettrica alla colonnina intervengono diversi operatori per cui spesso il fallimento di un tentativo di ricarica è imputabile a più parti, secondo il rapporto. In questi casi – secondo il Presidente di SMS – vengono generati codici di errori che non hanno un significato univoco o standardizzato, come ad esempio per i codici DTC della diagnosi auto. Questo ne rende quindi impossibile o difficoltosa l’analisi. Nella valutazione sono risultate tra le 5 principali cause di fallita ricarica: