BMW: con il Panoramic iDrive cambia l’esperienza di guida, ecco come

L’anno nuovo porta al debutto una novità molto importante: il BMW Panoramic iDrive, presentato in anteprima al CES 2025. Questo innovativo pacchetto tecnologico, destinato a rivoluzionare l’esperienza di guida, sarà introdotto in tutti i nuovi modelli BMW a partire dalla fine del 2025. Cosa rende il BMW Panoramic iDrive così speciale? Prima di tutto la struttura di questo sistema che risiede in un nuovo concept di visualizzazione e comando, progettato per porre la massima attenzione al guidatore e garantire un’interazione intuitiva e coinvolgente con il veicolo, in secondo luogo, una forza innovativa che potrebbe cambiare la vita a bordo di un’automobile, aumentando anche il grado di sicurezza.

BMW PANORAMIC IDRIVE: ERGONOMIA DI ALTO PROFILO

L’esperienza di guida si eleva a un nuovo livello grazie a una distribuzione ottimale delle informazioni e a un’ergonomia avanzata. Ogni elemento del sistema è studiato per fornire al guidatore le info necessarie al momento giusto, nel modo più chiaro e accessibile possibile.

In poche parole, assicurano i tecnici di BMW, siamo di fronte a un cruscotto che si adatta dinamicamente alle esigenze di chi siede al posto di comando, proiettando soltanto ciò che reputa rilevante in base al contesto. Parliamo di un sistema di navigazione che guida con precisione, anticipando le necessità del guidatore, offrendo percorsi alternativi in tempo reale. Senza contare n’interfaccia intuitiva e personalizzabile, che permette di controllare ogni aspetto del veicolo con molta semplicità.

BMW PANORAMIC IDRIVE: I QUATTRO ELEMENTI CHE LO CARATTERIZZANO

Il nuovo BMW iDrive mette insieme quattro elementi principali in un concept unico di visualizzazione e comando. Essi sono:

Il BMW Panoramic Vision: un head-up display nuovo sviluppato da BMW per proiettare i contenuti. Riflette le informazioni visibili da un montante all’altro su una superficie nera stampata nella parte inferiore del parabrezza. Queste info sono visibili a tutti i passeggeri, anche se quelle di guida più rilevanti sono proiettate direttamente nel campo visivo del guidatore, sul lato sinistro del BMW Panoramic Vision, sopra il volante. Il guidatore può personalizzare i contenuti nelle aree centrali e di destra del tramite il display centrale. L’integrazione del BMW Panoramic Vision crea un effetto 3D per il guidatore e i passeggeri.

un head-up display nuovo sviluppato da BMW per proiettare i contenuti. Riflette le informazioni visibili da un montante all’altro su una superficie nera stampata nella parte inferiore del parabrezza. Queste info sono visibili a tutti i passeggeri, anche se quelle di guida più rilevanti sono proiettate direttamente nel campo visivo del guidatore, sul lato sinistro del BMW Panoramic Vision, sopra il volante. Il guidatore può personalizzare i contenuti nelle aree centrali e di destra del tramite il display centrale. L’integrazione del BMW Panoramic Vision crea un effetto 3D per il guidatore e i passeggeri. Il nuovo BMW 3D Head-Up Display , collocato sopra il BMW Panoramic Vision, proietta le informazioni integrate sulla navigazione e la guida automatizzata direttamente nel campo visivo del guidatore. I contenuti del BMW Panoramic Vision e del 3D Head-Up Display sono presentati in modo coordinato.

, collocato sopra il BMW Panoramic Vision, proietta le informazioni integrate sulla navigazione e la guida automatizzata direttamente nel campo visivo del guidatore. I contenuti del BMW Panoramic Vision e del 3D Head-Up Display sono presentati in modo coordinato. Il display centrale con tecnologia a retroilluminazione a matrice permette un utilizzo semplice e comodo – assicurano da BMW -, grazie al display dal design senza cornice, posizionato vicino al volante in un’area ottimale dal punto di vista ergonomico. I contenuti selezionati (widget) possono essere trasferiti al BMW Panoramic Vision con un swipe sul display centrale. È possibile configurare fino a sei widget, organizzabili liberamente nel BMW Panoramic Vision.

con tecnologia a retroilluminazione a matrice permette un utilizzo semplice e comodo – assicurano da BMW -, grazie al display dal design senza cornice, posizionato vicino al volante in un’area ottimale dal punto di vista ergonomico. I contenuti selezionati (widget) possono essere trasferiti al BMW Panoramic Vision con un swipe sul display centrale. È possibile configurare fino a sei widget, organizzabili liberamente nel BMW Panoramic Vision. Il nuovo volante multifunzione funge da controllo fisico principale e i suoi pulsanti forniscono un feedback tattile attivo. La superficie dei pulsanti, ben definita e in rilievo, li rende estremamente facili da individuare, consentendo al guidatore di premerli senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. In questo modo si rende l’infotainment più sicuro.

BMW PANORAMIC IDRIVE: UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE

A dare vita al BMW Panoramic iDrive è il BMW Operating System X, una piattaforma software intelligente che rappresenta il cervello del sistema. Dotato di un’architettura modulare e flessibile, il sistema offre diverse soluzioni come: