L’infotainment è il problema principale nel 25% di auto nuove

La soddisfazione dei proprietari di auto nuove è mediamente in aumento dopo due anni in calo, l’indagine JD Power 2024 US Automotive Performance, Execution and Layout, rivela attraverso un sondaggio che i consumatori sono più soddisfatti del design, ma non mancano problemi con la tecnologia. Uno dei principali problemi sulle auto nuove rimane l’infotainment. Nonostante alcuni miglioramenti, questo aspetto continua a rappresentare un settore critico per i Costruttori auto. Vediamo nel dettaglio i risultati del sondaggio e quali sono i Brand più apprezzati dagli automobilisti.

L’INDAGINE SULLE AUTO NUOVE DI JD POWER

L’indagine APEAL del 2024, basata su 99.144 risposte di proprietari di nuove auto (MY 2024), rivela un punteggio complessivo di soddisfazione di 847 su 1.000 punti, con un incremento di 2 punti rispetto all’anno precedente. La soddisfazione per i veicoli full electric (eccetto Tesla) ha raggiunto un massimo storico di 877 punti, superando Tesla – valutata individualmente, con 870 punti.

L’INFOTAINMENT: UN PROBLEMA PERSISTENTE SUL 25% DI AUTO NUOVE

Il sistema di infotainment continua a essere una delle aree più problematiche, con una soddisfazione media di 805 punti. L’esperienza migliora leggermente per i proprietari che utilizzano Android Auto (832 punti) o Apple CarPlay (840 punti), facilitati dall’interfaccia familiare e intuitiva degli smartphone in uso rispetto ai sistemi di bordo delle Case automobilistiche.

“I produttori tradizionali stanno rispondendo meglio alle esigenze dei clienti,” ha dichiarato Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico presso JD Power. “I nuovi veicoli offrono spazi interni migliorati, materiali di qualità superiore e funzionalità più intuitive. Tuttavia, l’infotainment rimane una delle categorie con il punteggio più basso, nonostante un aumento di 5 punti rispetto all’anno scorso, raggiungendo 823 punti.”

Il 25% dei proprietari dichiara difficoltà nel passaggio tra diverse sorgenti audio, e il 23% critica la struttura complessa del menu. “Le Case automobilistiche continuano a introdurre nuove funzionalità nei loro sistemi di infotainment, ma ciò spesso aumenta la complessità inutilmente,” ha spiegato Hanley. “I proprietari trovano difficile eseguire operazioni semplici, sollevando dubbi sulla capacità dei produttori di soddisfare realmente le esigenze dei clienti.”

BRAND AUTO E MODELLI PIU’ APPREZZATI DAI CLIENTI

L’indagine ha rilevato che le auto elettriche (Tesla a parte) hanno ottenuto il punteggio di soddisfazione più alto (877), seguiti da Tesla (870), dai veicoli ICE (842) e ibridi plug-in (841). Secondo JD Power, i recenti lanci di BEV da parte dei produttori tradizionali hanno contribuito a questo risultato grazie a una migliore autonomia della batteria e a interni di qualità superiore. La BMW Serie 7 è il modello con il punteggio più alto, mentre la Kia K5 ha ricevuto un premio per il quarto anno consecutivo. Altri modelli premiati sono la Genesis GV60, la Hyundai Santa Fe, la Kia Carnival, la BMW iX e la Land Rover Range Rover.

Tra i marchi premium, Porsche si è classificata al primo posto con un punteggio di 891, seguita da Jaguar (886) e Land Rover (882). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Nel mercato di massa, MINI ha ottenuto il punteggio più alto (858), seguita da Ram (854) e Kia (853). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.