Best Cars for Money 2024: le auto migliori da comprare negli USA

L’acquisto di un’auto nuova è una decisione importante nel 2024, tanto più se si tratta dell’unica auto di famiglia che si presta a più utilizzi. Ma quali sono le migliori auto da comprare? Il premio Best Cars for Money ha individuato i modelli di auto venduti negli USA (e non solo) che offrono il giusto compromesso tra qualità, valore residuo e prezzo. Ecco i modelli più consigliati divisi per Brand e tipologia di auto.

PREMI BEST CARS FOR THE MONEY 2024

I premi “Best Cars for the Money” per il 2024 coprono 11 diverse categorie per le auto. Le auto migliori da comprare sono quelle che in ciascuna categoria offrono la migliore combinazione di qualità e valore nei rispettivi segmenti. I modelli consigliati non sono solo auto di qualità, ma devono rappresentare anche un ottimo investimento per l’utilizzatore. Ecco come vengono stabiliti i punteggi di qualità e valore nel tempo.

COME VENGONO ASSEGNATI I PREMI ALLE MIGLIORI AUTO DA COMPRARE

La qualità viene misurata considerando il punteggio complessivo di un veicolo nelle classifiche delle migliori auto di U.S. News. Questa valutazione è poi combinata con i dati su consumi, spazio di carico e sicurezza. Il punteggio complessivo serve a misurare la qualità nelle “Best Cars for the Money“.

Per misurare il valore offerto da un’auto, il regolamento si basa sui costi di possesso totali per cinque anni forniti da Vincentric. In questa indagine sui costi di manutenzione delle auto elettriche di SicurAUTO.it riportiamo invece i piani di manutenzione ufficiali in 8 anni. Il costo medio di utilizzo delle auto è poi combinato con il prezzo medio di vendita dei modelli usati tramite il portale TrueCar. Queste due misurazioni insieme forniscono il punteggio di valore di un’auto nei “Best Cars for the Money”. Se vuoi scoprire come cambia il valore delle auto usate elettriche, ecco i dati di quest’altra indagine su SicurAUTO.it.

LE MIGLIORI AUTO DA COMPRARE: BEST CARS FOR THE MONEY 2024

Honda, Hyundai e Kia hanno ottenuto più premi di qualsiasi altro marchio con quattro auto ciascuno nel 2024. I brand sud coreani sono stati per molti anni, assieme a Genesis, anche in vetta alla classifica della qualità di JD Power. Ecco i risultati in sintesi.