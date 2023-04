Auto usate vendute a marzo: + 8,5% di passaggi di proprietà

Il mercato delle auto usate continua la sua ripresa anche a marzo 2023 con una forte flessione delle radiazioni di auto usate. È quanto riporta l’Automobile Club d’Italia nel suo bollettino mensile. A marzo sono state vendute 168 auto usate ogni 100 nuove immatricolazioni. Ecco tutti i dati in dettaglio.

A MARZO 2023 HANNO CAMBIATO PROPRIETARIO OLTRE 280 MILA AUTO USATE

Il bollettino mensile Auto Trend dell’ACI, riporta che i passaggi di proprietà delle auto usate al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del rivenditore o concessionario) hanno messo a bilancio un incremento dell’+8,5% rispetto a marzo 2022. A marzo 2023 hanno cambiato proprietario 280.487 auto usate (+8,5%), a fronte di 63.973 moto usate (+10,1%) e 392.324 veicoli usati in totale (+8,3%). I passaggi di proprietà si confermano in saldo positivo anche nel primo trimestre 2023: 750.329 auto usate (+6,1%), 141.664 moto usate (+1,4%) e 1.020.828 veicoli in totale (+5,3%).

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE A MARZO 2023 PER ALIMENTAZIONE

Per quanto riguarda le vendite di auto usate in base all’alimentazione, a marzo 2023 prevalgono ancora quelle ICE diesel e benzina. In particolare:

benzina , +8,1% e 37% in quota;

, +8,1% e 37% in quota; diesel , +7,3% e 46,9% in quota;

, +7,3% e 46,9% in quota; ibride benzina , +42,2% e 4,7% in quota;

, +42,2% e 4,7% in quota; ibride diesel , +73,3% e 0,7% in quota;

, +73,3% e 0,7% in quota; elettriche , -30,9% e 0,5% in quota;

, -30,9% e 0,5% in quota; metano , +91,2% e 0,6% in quota;

, +91,2% e 0,6% in quota; benzina-metano , +9,8% e 2% in quota;

, +9,8% e 2% in quota; benzina-GPL, +2,8% e 7,1% in quota.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI AUTO USATE IN CALO A MARZO E PARCO CIRCOLANTE IN AUMENTO

Secondo i dati del PRA elaborati dall’ACI, a marzo 2023 si verifica una nuova crescita del parco circolante in Italia, accelerata anche dal rallentamento delle radiazioni auto in calo del -7,7% rispetto a marzo 2022. Nel mese appena trascorso sono state registrate con 92.170 pratiche, il numero più basso negli ultimi 20 anni esclude il 2020 dalla serie storica di marzo. Il tasso unitario di sostituzione equivale a 0,54, vuol dire che ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 54. Aumentano invece le radiazioni di motocicli che a marzo fanno segnare +3,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.