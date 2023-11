Auto usate: balzo del +10% di passaggi di proprietà ad ottobre

Il mercato italiano delle auto usate continua a dare segnali di robustezza, con un incremento del 10,3% nei passaggi di proprietà rispetto ad ottobre 2022. Hanno cambiato proprietario 277.789 auto usate. Tuttavia, quando si considera la media giornaliera, questo aumento si attesta al +5,2%, principalmente a causa di una giornata lavorativa in più. Questi dati evidenziano la persistente domanda di auto usate in Italia, che sono prevalentemente diesel e benzina ma con un interesse dei venditori alle auto ibride in forte crescita. Ecco tutti i dati.

QUASI 2 AUTO USATE AD OTTOBRE PER OGNI AUTO NUOVA

Un dato significativo è il rapporto tra le auto nuove e quelle usate. Nel mese di ottobre 2023, sono state vendute 197 auto usate per ogni 100 auto nuove, quasi il doppio delle prime iscrizioni. Questo indica che i consumatori italiani continuano a preferire veicoli di seconda mano per le loro esigenze di mobilità. Le motorizzazioni tradizionali, come il gasolio e la benzina, sono la scelta prevalente degli italiani. Tuttavia, le vetture ibride a benzina usate stanno guadagnando terreno, registrando un notevole aumento mensile:

Benzina : 37% in quota, +3,5% rispetto al 2022;

: in quota, rispetto al 2022; Diesel : 49% , con una crescita moderata del +8,9% ;

: , con una crescita moderata del ; Ibride a benzina : hanno una quota del 5,3% , con un incremento impressionante del +71% .

: hanno una quota del , con un incremento impressionante del . Ibride a gasolio : anche se in forte crescita ( +96% ), rappresentano solo lo 0,9% del mercato.

: anche se in forte crescita ( ), rappresentano solo lo del mercato. Elettriche : +93% , ma con una quota ancora limitata allo 0,7% .

: , ma con una quota ancora limitata allo . Benzina/GPL : hanno registrato un aumento del +17% , coprendo l’ 8% del mercato.

: hanno registrato un aumento del , coprendo l’ del mercato. Metano : 0,6% in quota con una ripresa del +40% .

: in quota con una ripresa del . Ibride Benzina/Metano: 2% in quota e con una variazione del +5%.

Nel comparto delle minivolture (cioè i passaggi temporanei a nome dei venditori professionisti), il diesel continua a detenere la maggioranza con il 48,7% di quota ad ottobre, anche se in calo rispetto al 51,8% dello stesso mese del 2022. Le ibride a benzina hanno superato le alimentazioni a GPL, attestandosi al 7,4% e salendo all’8,4%. Clicca l’immagine sotto per vederla tutta larghezza.

TRASFERIMENTI NETTI DI PROPRIETÀ AUTO, MOTO E VEICOLI USATI

Non solo le auto usate, ma anche i motocicli usati hanno registrato un incremento mensile dei passaggi di proprietà. Al netto delle minivolture, la crescita è stata del 12,1% rispetto all’ottobre 2022, con una media giornaliera del 7%. I primi dieci mesi del 2023 hanno visto un aumento del 7% nei trasferimenti netti di proprietà per le autovetture e del +5,2% per tutti i veicoli rispetto allo stesso periodo del 2022. Solo i motocicli hanno subito una contrazione dello 0,2%.

RADIAZIONI E ROTTAMAZIONI IN DIMINUZIONE

Le radiazioni di autovetture hanno registrato un calo dell’1,5% rispetto ad ottobre 2022, con una media giornaliera in calo del 6%. Questo calo è principalmente dovuto a una tendenziale diminuzione delle rottamazioni, che sono scese del 6,4% mensilmente. Il tasso unitario di sostituzione è rimasto stabile a 0,62, il che significa che ogni 100 auto nuove sono state radiate 62 auto usate, sia ad ottobre che nei primi dieci mesi dell’anno.

Le radiazioni di motocicli sono state l’eccezione, registrando un aumento mensile dell’8% ad ottobre, anche se la media giornaliera è stata del 3,1% a causa di una giornata lavorativa in più. Per approfondimenti ecco il report in dettaglio dell’Automobile Club d’Italia.