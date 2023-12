Auto usate: +9% i passaggi di proprietà, crescono le radiazioni

Il mercato italiano delle auto usate ha registrato un incoraggiante aumento dei passaggi di proprietà a novembre, come evidenziato nel bilancio mensile Auto Trend pubblicato dall’Automobile Club d’Italia. Le auto che hanno cambiato proprietario (256.303 unità) sono il +9,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Inoltre, per la prima volta dopo mesi di flessione negativa, risultano in aumento anche le radiazioni di veicoli. Ecco tutti i dati in dettaglio.

AUTO USATE BENZINA E DIESEL IN TESTA, MA CRESCONO LE IBRIDE

Le alimentazioni tradizionali come gasolio e benzina mantengono la loro posizione predominante tra le auto usate preferite dagli italiani. L’ACI rileva però anche una crescita significativa delle auto ibride a benzina di seconda mano, con un aumento mensile del +66,1%. I passaggi di proprietà delle auto elettriche sono in aumento del +72,9% restano a una quota dello 0,7%.

Nel contesto delle minivolture, il diesel mantiene il primato con il 47,6% di quota a novembre, sebbene in calo rispetto al 51,4% del 2022. Le ibride a benzina superano le alimentazioni a GPL, attestandosi al 9,4%.

RADIAZIONI: RISALITA PER LE AUTO, CALO PER I MOTOCICLI

Un segnale positivo emerge dalle radiazioni di auto, che hanno registrato una crescita del 3,2% rispetto a novembre 2022. Tuttavia, le radiazioni dei motocicli hanno subito un calo dell’1,1% nello stesso periodo. Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,59 (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 59). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

BILANCIO GENERALE NEI PRIMI UNDICI MESI DEL 2023

Nel complesso, nei primi undici mesi del 2023, i passaggi di proprietà netti hanno evidenziato un aumento del 7,2% per le autovetture e del 5,4% per l’intera gamma di veicoli. Mentre i motocicli hanno subito una lieve contrazione dello 0,3%. Le radiazioni di veicoli, nonostante la recente risalita per le auto, hanno registrato cali del 6,6% per le autovetture, del 6% per tutti i veicoli e un aumento dello 0,6% per i motocicli.