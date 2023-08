Auto usate: +7,5% i passaggi di proprietà a luglio

I passaggi di proprietà delle auto usate a luglio 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente hanno registrato una crescita del +7,5% al netto delle minivolture dei concessionari. Il trend medio è ancora più alto se si considerano anche i trasferimenti di proprietà temporanei a nome dei venditori. Ecco tutti i dettagli del bollettino mensile Auto Trend dell’Automobile Club d’Italia.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE A LUGLIO 2023

Il mercato delle auto usate ha continuato anche a luglio a registrare un’importante crescita, con 243.957 passaggi di proprietà registrati. Il trend arriva al +9,5% se consideriamo i trasferimenti comprensivi di minivolture, con un totale di 414.263 trascrizioni rispetto alle 378.283 del 2022. Questo incremento è dovuto anche a un +12,5% nelle minivolture, che sono passate da 151.417 a 170.306. Analizzando i dati assoluti, i passaggi di proprietà depurati dalle minivolture sono stati 343.737 per l’intero parco veicoli.

RADIAZIONI ED ESPORTAZIONI AUTO USATE A LUGLIO 2023

Nel luglio 2023, per ogni 100 auto nuove vendute, 204 erano usate. La media nei primi sette mesi dell’anno è stata di 178 auto usate ogni 100 nuove. In termini complessivi, nei primi sette mesi del 2023, c’è stato un aumento del +6,7% per le auto e del 4,6% per tutti i veicoli, mentre i motocicli hanno visto una riduzione del -2,7%. Riguardo alle radiazioni auto hanno segnato una lieve flessione di -0,6%, principalmente a causa della riduzione delle esportazioni auto all’estero, nonostante una crescita del +1,7% nelle demolizioni di autovetture. Per ogni 100 auto nuove vendute, 71 sono state radiate. Nei primi sette mesi, questo indice è stato di 0,61 (ogni 100 auto nuove, 61 radiazioni). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI MOTO USATE A LUGLIO 2023

Le moto usate, al contrario, hanno mostrato un moderato aumento dei trasferimenti, con un +0,4% (62.536 rispetto ai 62.266 passaggi di proprietà del 2022). Le radiazioni dei motocicli hanno mostrato un aumento del +5,8%, mentre i veicoli in generale hanno registrato una piccola flessione dello 0,3%. Nel complesso, nei primi sette mesi del 2023, le radiazioni sono diminuite dell’8,9%.