Auto usate: +2,7% i passaggi di proprietà ad aprile 2023

Il bilancio delle auto usate vendute ad aprile 2023 conferma il trend positivo manifestato dall’inizio dell’anno. Secondo i dati pubblicati dal bollettino Auto-Trend dell’ACI, i passaggi di proprietà auto sono in crescita del +2,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si confermano invece in calo le radiazioni di auto usate che si ripercuotono sull’invecchiamento del parco auto circolante. Ecco i dati in dettaglio.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ’ AUTO USATE AD APRILE 2023

I passaggi di proprietà delle auto al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario, in attesa della rivendita al cliente finale) sono aumentati del +2,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un incremento che sale al +8,4% a livello di media giornaliera per una giornata lavorativa in meno nel mese di aprile 2023. Ad aprile, per ogni 100 autovetture nuove, sono state vendute 176 unità di seconda mano e 178 nei primi quattro mesi dell’anno. In totale le pratiche registrate dal PRA riguardano:

214.224 auto usate (+2,7%);

(+2,7%); 55.717 moto usate (-2,4%);

(-2,4%); 305.173 veicoli (+1,1%).

PASSAGGI DI PROPRIETÀ’ AUTO USATE PER ALIMENTAZIONE AD APRILE 2023

Per quanto riguarda le vendite di auto usate per alimentazione, ad aprile 2023 prevalgono ancora quelle ICE diesel e benzina, anche se in leggero calo. In particolare:

benzina , -1,1% e 36,2% in quota;

, -1,1% e 36,2% in quota; diesel , +2,7% e 47,5% in quota;

, +2,7% e 47,5% in quota; ibride benzina , +49,4% e 5,2% in quota;

, +49,4% e 5,2% in quota; ibride diesel , +65% e 0,7% in quota;

, +65% e 0,7% in quota; elettriche , -37,8% e 0,4% in quota;

, -37,8% e 0,4% in quota; metano , +102,1% e 0,6% in quota;

, +102,1% e 0,6% in quota; benzina-metano , +5,1% e 2% in quota;

, +5,1% e 2% in quota; benzina-GPL, -1,6% e 6,9% in quota.

RADIAZIONI DI AUTO E MOTO AD APRILE 2023

Le radiazioni di auto sono diminuite dell’11,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, calo ridotto al 6,7% in termini di media giornaliera. Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,56 ad aprile, vuol dire ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 56 (valore che sale a 0,60 nel primo quadrimestre del 2023). Anche le radiazioni di motocicli (-4,7%) sono in calo, secondo il report ACI anche per la presenza di una giornata lavorativa in meno, quindi con un incremento dello 0,6% in termini di media giornaliera.