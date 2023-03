Auto sempre più grandi e pesanti: l’analisi di Munoz, JATO

Le auto nuove sono indiscutibilmente più confortevoli e sicure rispetto alle generazioni precedenti. Per i modelli che oltre al nome hanno conservato l’attribuzione a un particolare segmento negli anni, è più facile studiare l’evoluzione di dimensioni e peso. Un’analisi di Felipe Munoz, di Jato, apre ad alcune riflessioni sull’impatto che questi cambiamenti hanno sui consumi e sulla sicurezza in caso di incidente con altri veicoli.

AUTO NUOVE: PERCHÉ CAMBIANO CONTINUAMENTE?

Le auto nuove che escono dagli stabilimenti dei Costruttori devono rispondere a specifici criteri di sicurezza e ambientali per l’omologazione coerenti con le norme in vigore nel mercato a cui sono destinati. E’ il motivo principale per cui spesso le Case auto decidono di aggiornare veicoli già a listino, interromperne la produzione o sostituirli con modelli diversi che rievocano nomi emblematici. Tutte le altre caratteristiche delle auto nuove che non derivano da specifiche normative i Costruttori le scelgono in base a:

andamento delle vendite ;

; indagini di mercato e preferenze dei potenziali clienti;

dei potenziali clienti; economie di scala;

di scala; competitor e di enti che hanno una forte influenza, ad esempio gli enti indipendenti che sottopongono i veicoli ai crash test, Consorzi e Club Automobilistici.

ALCUNI ESEMPI DI AUTO NUOVE CON PESO FINO A QUASI 300 KG IN PIU’

Sono in maniera molto sommaria i fattori che impattano sulle caratteristiche delle auto nuove che da una valutazione di Felipe Munoz condivisa su Linkedin, sono aumentate di dimensioni e peso. Munoz fa alcuni esempi rappresentativi di modelli che hanno tenuto in vita il nome commerciale attraverso svariate generazioni:

Renault Clio ha subito nel corso di 5 generazioni un aumento in lunghezza di +341 mm (da 3709 mm della Clio I a 4050 mm della Clio V) e +287 kg (da 892 kg della Clio I a 1179 kg della Clio V).

Volkswagen Golf ha subito nel corso di 5 generazioni un aumento in lunghezza di soli +96 mm (da 4188 mm della Golf V a 4284 mm della Golf VIII) e +207 kg (da 1232 kg della Golf V a 1439 kg della Golf VIII).

Ford Explorer ha subito nel corso di 5 generazioni un aumento in lunghezza di +211 mm (da 4844 mm della Explorer II a 5055 mm della Explorer VI) e +93 kg (da 1916 kg della Explorer II a 2009 kg della Explorer VI).

Toyota Corolla ha subito nel corso di 5 generazioni un aumento in lunghezza di +320 mm (da 4315 mm della Corolla VIII a 4635 mm della Corolla XII) e +210 kg (da 1113 kg della Corolla VIII a 1323 kg della Corolla XII).

AUTO NUOVE PIU’ PESANTI, MA QUALI EFFETTI SU CONSUMI E SICUREZZA VERSO ALTRIVEICOLI?

L’aumento di peso e la sicurezza passiva delle auto, oltre al comfort, sono spesso legati a doppio nodo, anche per questo gli enti indipendenti come Euro NCAP e IIHS, hanno iniziato a fare i crash test di compatibilità tra veicoli di massa diversa, ma solo recentemente. Felipe Munoz infatti scrive che: “L’obesità delle automobili è un problema crescente nel settore. Man mano che gli standard di sicurezza diventano più severi e i consumatori richiedono più comfort, le case automobilistiche stanno producendo auto più grandi. E più volume significa di solito più peso. Auto più esigenti in termini di consumo di carburante con un maggiore impatto sulle emissioni, senza escludere l’effetto sulle prestazioni”.