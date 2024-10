Auto nuove, mercato Italia crolla anche a Settembre 2024: -11%

Chi pensava che i recenti pessimi numeri del mercato italiano fossero dovuti all’estate si deve clamorosamente ricredere: anche a settembre 2024 infatti, con le attività tornate pienamente a regime, le immatricolazioni di auto nuove nel nostro Paese sono crollate del -11,04% rispetto allo stesso mese del 2023, con una perdita di oltre 15 mila unità. Questa nuova discesa, certificata dai dati di Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’1/10/2024, porta il saldo annuale quasi in pareggio (solo un misero +2,10% per complessive 24.812 vetture vendute in più), dopo che almeno fino a giugno era risultato nettamente positivo (+5,39%). Impietoso il confronto tra settembre di quest’anno e l’ultimo settembre pre-Covid, quello del 2019, quando le immatricolazioni furono il 14,52% in più.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE A SETTEMBRE: -11,04%

Dunque, a settembre 2024 in Italia si sono registrate 121.666 autovetture nuove contro 136.771 di settembre 2023 (-11,04%). Se si esclude agosto, che fa storia a sé, si tratta del peggiore risultato dell’anno, peggio perfino di luglio che con poco più di 125 mila immatricolazioni era stato considerato parecchio modesto. E pensare che ci sono ancora gli incentivi auto dell’Ecobonus con sconti fino a 3.000 € per le autovetture termiche e bonus ancora più alti per le plug-in hybrid, ma evidentemente non bastano a rianimare il mercato. Anzi possiamo dire che finora siano risultati piuttosto inefficaci se l’obiettivo era quello di incentivare la diffusione di auto ecologiche (le plug-in sono sprofondate e le elettriche pure registrano un saldo positivo molto contenuto).

AUTO NUOVE A SETTEMBRE 2024: IN RIPRESA LE ELETTRICHE

Le immatricolazioni auto per alimentazione, sempre secondo l’elaborazione di Dataforce su dati del MIT, hanno visto una buona e quasi sorprendente ripresa delle auto elettriche, che dopo il boom di giugno grazie all’Ecobonus (13.285 modelli venduti), a luglio erano crollate a 4.129 registrazioni e ad agosto avevano toccato (quasi) il fondo con appena 2.410 vendite. A settembre 2024, invece, le BEV registrate sono state 6.308, +27,33% sulle 4.954 di settembre dell’anno prima, grazie soprattutto al boom di Tesla (vedi paragrafo successivo). Il cumulato delle auto elettriche nel 2024 è positivo anche se di poco (+3,87% sui primi nove mesi del 2023, con una quota mercato sostanzialmente stabile del 3,94%).

Viceversa a settembre 2024 sono calate un po’ tutte le altre alimentazioni con la sola eccezione del full hybrid (+11,40%), del mild-hybrid diesel (+5,14%) e del Gpl (+3,60%). Batoste specialmente per plug-in hybrid (-26,60%), diesel (-24,84%) e benzina (-23,46%).

TOP 5 AUTO NUOVE IN ITALIA A SETTEMBRE 2024

Per quanto riguarda infine le auto più vendute in Italia a settembre 2024, Fiat Panda, Dacia Sandero, Jeep Avenger, Toyota Yaris Cross e Peugeot 208 occupano i primi 5 posti. Tuttavia la Panda ha perso il -24,94% verso lo stesso mese dell’anno scorso, assottigliando il margine sulle competitor. Tra l’altro se contassimo solamente le immatricolazioni della clientela privata, la Sandero scavalcherebbe la Panda nel dato complessivo annuale (44.698 vs 35.112).

Tra i marchi, a settembre 2024 gran balzo in un anno di Tesla (+115,12% per un incremento di oltre 1.000 vetture), che ha avuto il merito di trainare tutto il ramo delle BEV, nonché di DR (+3472%), Bmw (+24,53%), Volvo (+22%) e Dacia (+18,53%). Ancora malissimo Fiat, che rispetto a settembre 2023 ha perso il -43,41%. Nonostante un calo, comunque contenuto, del -3,58%, Volkswagen è risultata la 1^ casa più venduta in Italia nel mese davanti a Toyota, Fiat, Renault e Dacia. Nel dato annuale comanda Fiat con 121.457 immatricolazioni (-9,37% sul 2023), seguita a debita distanza da Toyota e VW.