Auto nuove: i modelli più venduti negli USA nel 2025 secondo S&P

Secondo l’ultima analisi di S&P Global Mobility, il mercato dell’auto nuova negli Stati Uniti, pur contando ben 411 modelli suddivisi in 33 segmenti, è dominato da un numero ristretto di categorie. Nei primi cinque mesi del 2025, solo quattro segmenti hanno generato oltre il 50% delle immatricolazioni: un dato che conferma quanto il comportamento d’acquisto sia focalizzato e ripetitivo, al netto di un’offerta apparentemente variegata. Una ricerca interessante che si allaccia alle tariffe imposte dal Governo USA ai Costruttori che producono i veicoli fuori dai confini.

I SUV COMPATTI: LA PREFERENZA MAGGIORE DEGLI AUTOMOBILISTI USA

Il segmento dei SUV compatti è il più importante in assoluto, rappresentando il 21% delle immatricolazioni tra gennaio e maggio 2025. Un tempo era il regno delle compatte tradizionali, ma oggi chi cerca un’auto versatile ed economica guarda a questa categoria, secondo i dati di S&P Mobility.

Nonostante la presenza di 26 modelli concorrenti, solo tre veicoli totalizzano il 40% delle vendite, e i primi sette modelli coprono i due terzi del mercato. Tutti i marchi generalisti sono attivi in questa fascia, segno evidente della sua centralità strategica.

I SUV A TRE FILE CONTINUANO A GARANTIRE SPAZIO PER FAMIGLIE

Gli “upper midsize utility”, cioè i SUV a tre file di sedili, sono stabili ma vitali. Con una quota del 12,3%, in lieve crescita rispetto al 2024, questo segmento continua a essere il punto di riferimento per le famiglie.

Hyundai, Kia e Toyota hanno frammentato la categoria in micro-segmenti, ciascuna con tre modelli a listino, a riprova di un’offerta diversificata ma non dominata da singoli modelli: i tre più venduti insieme raggiungono il 29% del segmento.

SUB-COMPACT PLUS: MAGGIORE CRESCITA DEGLI ULTIMI DIECI ANNI

Cresciuto dal 2,1% al 9,2% in 10 anni, il segmento “sub-compact plus utility” è la rivelazione degli ultimi anni. Modelli leggermente più grandi dei classici SUV compatti hanno conquistato i clienti sottratti ai segmenti più tradizionali come subcompatte, berline compatte e medie, oggi ridotti a una quota aggregata del 12,2%.

La concorrenza è viva su 16 modelli, ma quattro di essi (Chevrolet Trax, Subaru Crosstrek, Honda HR-V e Ford Bronco Sport) rappresentano oltre la metà delle vendite.

PICK-UP FULL-SIZE: MENO MODELLI, PROFITTI ALTISSIMI

I pick-up “full-size half-ton”, seppur in leggera flessione (8,2% di quota, rispetto al 9% di dieci anni fa), rimangono fondamentali. Solo sei modelli principali sono presenti sul mercato statunitense e i marchi che operano in questo segmento godono di margini unitari tra i più elevati dell’intera industria.

Ford F-150 e Chevrolet Silverado 1500 si alternano come leader, mentre il Toyota Tundra è stabile e il Ram 1500 sta recuperando terreno. Da non sottovalutare l’attaccamento degli acquirenti al marchio di pick-up: settimi su 33 segmenti in termini di fiducia dei clienti.