Auto neopatentati 2025: 5 modelli che ora possono guidare

Il nuovo Codice della Strada ha cambiato le disposizioni anche per i neopatentati. Come vedremo, coloro che avranno ottenuto la licenza di guida da meno tempo, potranno beneficiare della possibilità di guidare auto leggermente più potenti rispetto al recente passato, poiché i limiti precedenti risultavano ormai un po’ troppo stringenti e non in linea con un’offerta del mercato dell’auto radicalmente cambiata. Dunque, dopo aver assaggiato la nuova normativa, vediamo cinque modelli che prima non si potevano guidare da neofiti del volante ma adesso sì.

AUTO NEOPATENTATI 2025: COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

La norma sui limiti dei neopatentati è mutata in modo drastico: per i primi tre anni (e non più uno), i neo-conducenti potranno guidare vetture con potenza specifica, riferita alla tara, fino a 75 kW/t (anziché fino a 55) e con potenza massima di 105 kW (invece di 70). In questa iptesi la norma include anche le auto elettriche e plug-in che prima non avevano limite di potenza massima. Dunque, da una parte arriva una stretta, perché si allunga da uno a tre anni la limitazione di potenza. Ma dall’altra si allargano le maglie, perché viene ammessa la guida di macchine più potenti.

Inoltre, le limitazioni per i neopatentati non valgono per i veicoli adibiti e autorizzati al servizio di persone invalide, purché la persona invalida sia presente sul veicolo; e non valgono neppure se a fianco del conducente si trova, nelle vesti di istruttore, una persona di massimo 65 anni di età, munita di patente valida per la stessa categoria (o superiore) conseguita da almeno 10 anni.

DACIA DUSTER, ADESSO PER NEOPATENTATI

Uno dei modelli di auto più diffusi e richiesti sul mercato italiano, nonché europeo, diventa una proposta spendibile anche per i neopatentati. Infatti, la Dacia Duster rientra in questa categoria in diverse versioni, fra le quali c’è la Eco-G, la bifuel benzina-GPL. Questa scelta potrebbe rivelarsi provvidenziale anche per le tasche, poiché sono bassi sia i costi di utilizzo che quelli di gestione. Inoltre, l’auto brilla anche per design e rispetto al passato è ancora più sicura. All’interno debutta un moderno sistema multimediale con display ampio, che rende questa vettura più appetibile a un pubblico giovane.

JEEP AVENGER, APPETIBILE DAI NEOPATENTATI

Jeep Avenger ha una carriera alle spalle ancora giovane, ma già contraddistinta da un buon successo. Questo veicolo, pensato principalmente per un pubblico fresco, diventa appetibile per i neopatentati specialmente nella versione 1.2 ibrida da 100 CV di potenza e 1355 chilogrammi di massa. Il design scolpito e gli interni razionali con una plancia priva di fronzoli, attinge dall’heritage del marchio americano e soprattutto dalla Wrangler. Tutte le versioni sono provviste di uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25” abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25”).

AUTO PER NEOPATENTATI: AUDI A3

Fra le proposte auto per neopatentati, adesso l’elenco può contare su una berlina compatta premium precedentemente irraggiungibile: l’Audi A3. La tedesca diventa utilizzabile dai neo-conducenti in diverse versioni, fra le quali spicca la A3 Allstreet 35 TDI Stronic merito di una potenza di 150 CV a fronte di una massa di 1510 chilogrammi. La versione che guarda al mondo dei crossover si contraddistingue per una serie di particolari specifici come: minigonne, archi passaruota e finiture a contrasto a cui si affianca il single frame ottagonale nero opaco, con effetto griglia a nido d’ape dall’andamento verticale più scolpito rispetto ad A3 Sportback e A3 Sedan.

TOYOTA YARIS CROSS, ADESSO PER NEOPATENTATI

La Toyota Yaris Cross, una delle vetture più vendute in Italia, diventa una proposta spendibile anche per i neopatentati, specie nella versione 1.5 Hybrid da 116 CV e 1255 chilogrammi di peso. Questo crossover è costruito sulla nuova piattaforma GA-B della Casa dimostra di possedere degli interni spaziosi nonostante delle dimensioni esterne compatte, un po’ come accade con sua “sorella” Yaris.

SKODA KAMIQ, UN CROSSOVER PER NEOPATENTATI

I neopatentati del 2025 potranno contare anche sulla Skoda Kamiq, che diventa guidabile soprattutto nella versione 1.0 Tsi da 95 cavalli di potenza e 1224 chilogrammi di massa. La Kamiq è stata recentemente rinnovata nelle motorizzazioni, nel design esterno e negli interni. A bordo le novità principali vanno dalla strumentazione digitale da 8” a richiesta configurabile da 10,25” al display centrale touch dell’infotainment da 8,25”, che diventa da 9,2” scegliendo il navigatore con l’assistente virtuale “Laura”.