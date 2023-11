Auto migliori: la classifica per Brand di Consumer Reports

Al cuor non si comanda, ma l’acquisto di un’auto nuova è diventato negli ultimi anni un impegno finanziario sempre più importante e talvolta rischioso se si pensa all’incertezza legata alla transizione green. Ecco perché sapere quali sono le auto migliori mette al riparo da scelte avventate. L’indagine di Consumer Reports delinea un quadro dettagliato dei Brand più affidabili e dei problemi più frequenti alle auto nuove dei rispondenti al sondaggio. Tra i dettagli interessanti rivelati dal magazine USA emergono anche le differenze tra veicoli ICE, Hybrid ed EV.

L’INDAGINE SULLE AUTO MIGLIORI DI CONSUMER REPORTS

L’indagine di CR rivela la classifica dei Brand di auto migliori attraverso le esperienze dei proprietari iscritti all’associazione nel corso dell’ultimo anno. Dai fastidi quotidiani ai problemi più gravi, la ricerca abbraccia 20 diverse aree di difetti tra cui:

freni;

interni auto;

motori;

trasmissione,

batteria dei veicoli elettrici;

problemi di ricarica dei veicoli elettrici.

A ciascun tipo di problema è attribuito un punteggio di affidabilità per ciascun veicolo, che va da 1 a 100. La rivista spiega che, data la maggiore diffusione dei veicoli ibridi, plug-in ed elettrici, quest’anno l’indagine ha fatto un focus dedicato anche ai problemi delle auto elettrificate. Prima di passare ai risultati del sondaggio di CR, precisiamo che questa indagine differisce rispetto a quelle di JD Power sulla qualità delle auto nuove, che invece sono basate su interviste ai consumatori USA che hanno semplicemente acquistato un’auto nuova nel periodo di osservazione ma non hanno alcun legame con la società.

PROBLEMI ALLE AUTO IBRIDE, PLUG-IN ED ELETTRICHE

L’espansione dell’offerta elettrificata ha spinto CR ad ampliare il proprio focus, includendo motori elettrici, batterie di auto EV/ibride e la ricarica dei veicoli elettrici nelle valutazioni:

Le auto ibride plug-in rappresentano una sfida per le Case con il 146% dei problemi in più rispetto ai veicoli tradizionali ICE a benzina, in tutte e 20 le aree considerate. Mentre alcune auto dimostrano più affidabilità, come Toyota RAV4 e Kia Sportage , altre come Audi Q5 e Chrysler Pacifica hanno molti margini di miglioramento secondo le risposte del sondaggio. BMW X5, Hyundai Tucson e Ford Escape ottengono punteggi medi di affidabilità.

rappresentano una sfida per le Case con il rispetto ai veicoli tradizionali ICE a benzina, in tutte e 20 le aree considerate. Mentre alcune auto dimostrano più affidabilità, come e , altre come e hanno molti margini di miglioramento secondo le risposte del sondaggio. BMW X5, Hyundai Tucson e Ford Escape ottengono punteggi medi di affidabilità. Le auto elettriche risultano avere il 79% di problemi in più rispetto alle ICE a benzina, tra i più frequenti a motori, sistemi di ricarica e batterie ad alta tensione. I modelli che hanno avuto più spesso questi problemi sono Ford F-150 Lightning , Mustang Mach-E , Genesis GV60 , Hyundai Ioniq 5 , Kia Niro EV , Kia EV6 , Subaru Solterra , Toyota bZ4X e Volkswagen ID.4 (in questo video l’abbiamo portata in officina per mostrarvi come si fa il tagliando a una EV).

risultano avere il rispetto alle ICE a benzina, tra i più frequenti a motori, sistemi di ricarica e batterie ad alta tensione. I modelli che hanno avuto più spesso questi problemi sono , , , , , , , e (in questo video l’abbiamo portata in officina per mostrarvi come si fa il tagliando a una EV). Le auto ibride non ricaricabili, hanno manifestato il 26% di problemi in meno rispetto alle ICE a benzina. I modelli che si sono distinti in questa tipologia sono Lexus UX e NX Hybrid, Toyota Camry Hybrid, Highlander Hybrid e RAV4 Hybrid.

CLASSIFICA DEI BRAND AUTO MIGLIORI 2023 DI CONSUMER REPORTS

Nella classifica generale dei Brand di Auto migliori dell’indagine di Consumer Reports, la Top 5 è composta da Lexus, Toyota, Mini, Acura e Honda come marchi più affidabili. I brand Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Land Rover, Lucid, Maserati, Mitsubishi e Polestar non sono inclusi per mancanza di un volume sufficiente di dati. I modelli di auto che hanno ottenuto i punteggi di affidabilità più alti risultano essere Buick Encore GX, Cadillac XT5, Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Lincoln Corsair e Tesla Model 3. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.