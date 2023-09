Audi Q4 e-tron 2024: novità e prezzi del nuovo modello

Debutta la Nuova Audi Q4 e-tron 2024. Si tratta di un aggiornamento di grande interesse per il SUV elettrico di casa Audi. L’azienda dei quattro anelli, infatti, è intervenuta su vari aspetti del suo modello, vero e proprio riferimento della gamma a zero emissioni Audi. Anche se non c’è un vero e proprio restyling della carrozzeria, la Nuova Audi Q4 e-tron 2024 registra diverse novità, soprattutto per quanto riguarda il comparto tecnico e i motori. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito.

AUDI Q4 E-TRON 2024: LE NOVITA’

La gamma dell’Audi Q4 e-tron 2024 registra diverse novità rispetto al modello precedente. Oltre a motore e batterie, che vedremo di seguito, Audi ha aggiornato vari elementi come:

nuova taratura delle sospensioni per migliorare le caratteristiche dinamiche della vettura, sia con assetto standard che con assetto sportivo

per migliorare le caratteristiche dinamiche della vettura, sia con assetto standard che con assetto sportivo sterzo più diretto rispetto al modello precedente per migliorare la precisione di guida

rispetto al modello precedente per migliorare la precisione di guida disponibile, come optional, il cambio di corsia assistito in combinazione con il cruise assist adattivo; il sistema è attivo in autostrada a velocità superiori a 90 km/h

nuova configurazione Edition S Line

nuovo Audi character sound per migliorare l’acustica del SUV

Con questo aggiornamento, la Nuova Audi Q4 e-tron 2024 si conferma un modello di alto profilo, con una dotazione di serie ricca e in grado di soddisfare le esigenze della clientela. La vettura si affianca alla sorella maggiore Audi Q6 e-tron.

MOTORE E BATTERIA DI AUDI Q4 E-TRON 2024

Tutte le versioni dell’Audi Q4 e-tron 2024 possono contare su di una batteria da 82 kWh oltre che su di un motore sincrono a magneti permanenti da 286 CV e 545 Nm di coppia. Si tratta della stessa unità già vista sulla Volkswagen ID.7 2024. Il motore è utilizzato dalle versioni 45 e-tron della Q4 e della Q4 Sportback. Quest’unità è in grado di garantire uno 0-100 km/h completato in 6,7 secondi anziché in 8,5 secondi. C’è anche la Audi Q4 e-tron 2024 in versione Quattro (anche Sportback) con trazione integrale e potenza incrementata a 286 CV. In questo caso, lo scatto 0-100 km/h viene completato in 6,6 secondi. Upgrade anche per le top di gamma 55 e-tron quattro che passano da 299 CV a ben 340 CV, con uno scatto 0-100 km/h che si riduce da 6,2 secondi a 5,4 secondi. Da segnalare anche:

una ricarica in DC con potenza fino a 175 kW per le versioni Quattro (+30%)

per le versioni Quattro (+30%) un incremento dell’autonomia nel ciclo WLTP che arriva ora a 562 chilometri (+22 chilometri rispetto alla migliore variante del modello precedente)

Per una ricarica dall’10% all’80% sono sufficienti 28 minuti.

PREZZI E ORDINI DI AUDI Q4 E-TRON 2024

La nuova elettrica di Audi è pronta al debutto in concessionaria. Il listino prezzi della Nuova Audi Q4 e-tron 2024 per il mercato italiano non è ancora stato comunicato (il modello 2023 è disponibile con prezzi da poco più di 56 mila euro). Audi ha confermato, però, che gli ordini della Nuova Q4 e-tron 2024 saranno aperti in via ufficiale nel corso del mese di ottobre.