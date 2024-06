Alpine A290: EV con batteria da 52 kWh e 380 km di autonomia

Alpine inaugura una nuova era con il lancio della Alpine A290, quella dell’auto sportiva elettrica capace di rispettare i tre pilastri del marchio: prestazioni, agilità e leggerezza. Senza dimenticare il tipico stile francese. La nuova creatura transalpina è compatta e frizzante, offre prestazioni di tutto rispetto e vanta una facilità d’uso impressionante, rivelandosi – al contempo – una proposta sfiziosa per tutti i giorni. La sua piattaforma elettrica derivata da Ampere e i servizi energetici per ottimizzare la ricarica domestica, tra cui Mobilize Power e la ricarica V2G bidirezionale, rendono la Alpine A290 parte di un ecosistema elettrico completo.

UNO STILE INVIDIABILE PER ALPINE A290

Nella Alpine A290 lo stile e il carattere non mancano (parente stretta della Renault 5), le proporzioni giocano un ruolo fondamentale nel conferire a questa elettrica compatta, lunga meno di 4 metri, un aspetto muscoloso che si sposa bene con le emozioni che promettere di regalare al volante. La piattaforma AmpR Small fornisce una base eccellente ed è stata rinforzata da un allargamento di 60 mm, per un comportamento stradale avvincente. Le dimensioni nel dettaglio:

Lunghezza: 3,99 metri ;

; Larghezza: 1,82 metri;

Altezza: 1,52 metri;

Passo: 2,53 metri.

I dettagli estetici che donano una spiccata personalità a questa macchina sono tanti. Possiamo partire dalla firma luminosa, riconoscibile da lontano e composta da quattro fari, come su tutti i modelli Alpine. In questo caso, i motivi a forma di X ricordano le auto da rally. Poi, possiamo passare in rassegna i parafanghi larghi, le minigonne laterali che incorporano un sottile bordino in tinta con la carrozzeria, il limite del tetto in alluminio (o blu anodizzato di serie su versioni specifiche), la bandiera francese sul montante C (optional), l’antenna a forma di pinna di squalo (di serie) i parafanghi laccati di nero, e, infine, il diffusore sul posteriore. Nella parte anteriore compare la scritta Alpine (come sulla A110), mentre il tipico motivo del fiocco di neve risulta integrato nell’esclusivo paraurti sportivo.

ABITACOLO CORSAIOLO PER LA ALPINE A290

Entrando a bordo della Alpine A290 non si può non notare il volante sportivo a tre razze, con punta centrale appiattita, rivestito in pelle Nappa. Progettato con bordini accentuati per sottolinearne il carattere sportivo, presenta diversi pulsanti specifici in alluminio ispirati al mondo delle corse di Formula 1. Per esempio, c’è la manopola RCH (per Recharge) a sinistra, per impostare il livello di rigenerazione, mentre a destra si regolano le varie modalità di guida. In alto compare il bottone rosso OV, per effettuare i sorpassi. Il volante include anche i controlli per gli aiuti alla guida, il telefono, l’assistente vocale e la modalità di visualizzazione della strumentazione. C’è anche il controllo audio su misura.

La pedaliera sportiva e un poggiapiedi specifico completano l’ergonomia della posizione di guida corsaiola. Lo schermo centrale da 10,1 pollici è inclinato verso il conducente e i controlli fisici dell’aria condizionata possono essere regolati senza distogliere lo sguardo dalla strada. La console centrale tra i due sedili si ispira al design iconico dell’A110 e incorpora i comandi della trasmissione RND. Ogni dettaglio di quest’area è stato attentamente ponderato. I sedili, componente fondamentale di qualsiasi vettura sportiva, nella Alpine A290 sono stati progettati meticolosamente. Offrono rinforzi laterali per un supporto extra senza compromettere il comfort quotidiano. Rivestiti con materiali ecologici, testimoniano un certo impegno verso la sostenibilità.

IL MOTORE DELLA ALPINE A290

La prima elettrica del marchio francese, possiede una batteria da 52 kWh in grado di garantire un’autonomia fino a 380 chilometri. A seconda dell’allestimento, il motore di Alpine A290 sfoggia due livelli di potenza:

Base e GT Premium : 180 cv e 285 Nm di coppia massima nelle versioni base e Gt Premium,

: 180 cv e 285 Nm di coppia massima nelle versioni base e Gt Premium, GT Performance e GTS: 220 con 300 Nm di coppia e accelerazione da 0- 100 km/h coperta in 6.4 secondi.

Per quanto riguarda la ricarica, 11 kW in corrente alternata e 100 in corrente continua. Il caricabatterie è bidirezionale per poter contare sulle funzioni V2L (vehicle-to-load) e V2G (vehicle-to-grid) per risparmiare sulla ricarica a domicilio.