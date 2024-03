Alfa Romeo: le novità in arrivo a partire dal 2024

Il futuro di Alfa Romeo includerà tante novità, con una gamma completamente rinnovata e un focus sull’elettrico. Le prossime mosse del marchio sono stante ufficializzate e confermano quanto già anticipato in passato. In arrivo ci sono nuovi modelli che andranno ad affiancare e sostituire quelli attualmente sul mercato. Al centro delle strategie future del marchio ci sarà, ancora una volta l’Italia, sede di progettazione dei nuovi modelli, e lo stabilimento di Cassino, riferimento per la produzione. Vediamo quali saranno le novità di Alfa Romeo a partire dal 2024.

SI PARTE CON L’ALFA ROMEO MILANO

Il primo passo del nuovo piano industriale di Alfa Romeo sarà rappresentato dal debutto del nuovo Alfa Romeo Milano, nome (confermato ufficialmente) con cui sarà indicato il nuovo B-SUV e futuro entry level della gamma della casa italiana. Il modello in questione, più piccolo dell’Alfa Romeo Tonale, sarà:

prodotto a Tychy, in Polonia, sulla stessa piattaforma dove vengono realizzate anche la Fiat 600 e la Jeep Avenger

realizzato anche in versione elettrica, diventando il primo modello Alfa Romeo a zero emissioni

Il nuovo Alfa Romeo Milano sarà svelato nel corso del 2024, con un lancio programmato nella seconda metà dell’anno.

NUOVE ALFA ROMEO GIULIA E STELVIO IN ARRIVO

Dopo quasi dieci anni di onorata carriera, le attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio si preparano all’addio. Nel futuro della casa italiana, però, ci sarà ancora il segmento D. In arrivo, infatti, ci sono le nuove eredi di Alfa Romeo Giulia e Stelvio (anche i nomi dei modelli saranno confermati) che debutteranno tra il 2025 e il 2026. La nuova generazione del SUV sarà la prima ad arrivare sul mercato, seguita a stretto giro dalla berlina (non possiamo escludere la realizzazione anche di una versione station wagon per questa generazione). I due nuovi modelli saranno:

realizzati a partire dalla piattaforma STLA Large, già utilizzata da Stellantis negli USA con la nuova Dodge Charger

disponibili in versione elettrica (ma potrebbe arrivare anche una versione termica)

prodotti nello stabilimento di Cassino, in sostituzione dei modelli attuali

Le versioni elettriche delle nuove Giulia e Stelvio avranno a disposizione una batteria da 118 kWh a 800 volt e potranno sfruttare la ricarica rapida. Al top della gamma ci saranno nuove versioni Quadrifoglio, in grado di garantire uno 0-100 km/h in meno di 3 secondi. Da notare che, per ora, l’Italia sarà l’unico Paese che ospiterà la produzione di modelli su piattaforma STLA Large, a Cassino, e su piattaforma STLA Medium, con quattro modelli prodotti a Melfi.

STLA BRAIN E STLA SMARTCOCKPIT

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio porteranno al debutto anche due elementi centrali per il futuro di Stellantis potendo contare su:

STLA Brain , una nuova architettura basata sul cloud per garantire un’auto connessa, aggiornabile e ricca di servizi

, una nuova architettura basata sul cloud per garantire un’auto connessa, aggiornabile e ricca di servizi STLA SmartCockpit, l’interfaccia uomo-macchina, integrata con STLA Brain, che sfrutterà l’IA per la navigazione, l’infotainment e per offrire un assistente virtuale

Queste tecnologie diventeranno un riferimento importante per la gamma Stellantis.

UN FUTURO ELETTRICO PER ALFA ROMEO

Il futuro di Alfa Romeo è chiaro. Per il marchio italiano, infatti, è prevista una gamma completamente elettrificata a partire dal 2027, quando sul mercato ci saranno (in ordine di segmento) Milano, Tonale, Giulia e Stelvio. In futuro, inoltre, il marchio dovrebbe ampliare ulteriormente l’offerta: tra le novità in arrivo c’è anche il progetto di un nuovo SUV di segmento E, pensato per l’espansione del brand in mercati come il Nord America. Al momento, non ci sono informazioni su modelli puramente sportivi o su una nuova Alfa Romeo Giulietta. Progetti di questo tipo potrebbero arrivare nel corso dei prossimi anni.