Abarth 600e è ufficiale: motore, caratteristiche e foto in anteprima

Abarth continua il suo programma di elettrificazione con la pubblicazione della prima immagine ufficiale, in anteprima rispetto alla presentazione, della Nuova Abarth 600e, crossover elettrico che andrà ad affiancarsi alla Abarth 500e, rappresentando un’evoluzione sportiva della Nuova Fiat 600e, svelata lo scorso mese di luglio della casa torinese. La diffusione della prima immagine del crossover è anche l’occasione per Abarth di ufficializzare alcuni dettagli in merito al progetto. Il nuovo modello di Abarth ha tutte le potenzialità per ritagliarsi un ruolo di primo piano sul mercato per gli appassionati di auto sportive a zero emissioni. Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla Nuova Abarth 600e.

ABARTH 600E: LA PRIMA FOTO IN ANTEPRIMA

La Nuova Abarth 600e debutta con una foto in anteprima, che riportiamo qui di sotto. L’immagine in questione mostra sia il frontale che la fiancata del crossover, evidenziando diversi dettagli sportivi che andranno a caratterizzare il progetto. Da notare che il modello proposto si caratterizza per l’esclusiva livrea Hypnotic Purple che sarà il colore scelto per la versione di lancio del crossover sportivo, chiamata Abarth 600e Scorpionissima. Questa versione sarà realizzata in 1.949 unità. Successivamente, Abarth produrrà anche altre varianti, con una gamma destinata a registrare tante opzioni di personalizzazione, per adattarsi ai differenti gusti degli utenti.

MOTORE E PRESTAZIONI DELLA ABARTH 600E

Le informazioni tecniche sulla Nuova Abarth 600e sono ancora limitate. La casa dello Scorpione ha confermato che la vettura arriverà sul mercato con un motore elettrico da 240 CV di potenza massima. Per ora, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle prestazioni: la nuova vettura, come evidenziato dal brand, sarà la “Abarth più potente di sempre”. Ci sarà, inoltre, un differenziale autobloccante oltre a nuovi pneumatici ad alte prestazioni, realizzati in collaborazione con il fornitore ufficiale della Formula E, il campionato dedicato alle auto elettriche. La batteria potrebbe essere la stessa della 600e, che monta un’unità da 54 kWh. Il crossover di Fiat, con motore da 156 CV, è dotata di un’autonomia di oltre 400 chilometri nel ciclo WLTP e di uno 0-100 km/h completato in 9 secondi. Il modello Abarth farà, senza dubbio, meglio per quanto riguarda lo scatto fino a 100 km/h ma potrebbe avere un’autonomia inferiore.

ABARTH 600E: PREZZO E USCITA

La Nuova Abarth 600e arriverà sul mercato nel corso del 2024. Per il momento, la casa dello Scorpione non ha fornito ancora alcun dettaglio in merito alla commercializzazione del suo crossover, rimandando ai prossimi annunci il rilascio delle prime informazioni. In ogni caso, il debutto è vicino e la pubblicazione della prima immagine lo conferma. Anche per quanto riguarda il prezzo bisognerà attendere per saperne di più. La Nuova Abarth 600e dovrebbe posizionarsi al di sopra della Fiat 600e La Prima (versione top di gamma del crossover Fiat). Di conseguenza, la vettura potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo superiore ai 40.000 euro. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.