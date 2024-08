Kia-Hyundai: 12º in meno nell’abitacolo grazie ai nano materiali

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno mostrato tre tecnologie progettate per regolare la temperatura interna delle auto, per offrire più comfort ai passeggeri e maggiore efficienza energetica. La presentazione è avvenuta in occasione dell’evento “Heat Tech Day” tenutosi a Seul, in Corea del Sud.

La kermesse ha messo in evidenza i risultati di ricerca e sviluppo compiuti da Hyundai Motor e Kia nel campo del controllo della temperatura delle auto, un aspetto importante per determinare il comfort dei passeggeri. D’altronde, i veicoli si stanno evolvendo oltre il semplice ruolo di mezzi di trasporto, tanto che stanno diventando degli spazi abitativi, ed è anche per questa ragione che le aziende stanno sviluppando varie tecnologie di controllo della temperatura per soddisfare le crescenti esigenze della mobilità.

HYUNDAI-KIA: LE TRE TECNOLOGIE PER LA TEMPERATURA DEGLI ABITACOLI

Le tre tecnologie proposte da Hyundai e Kia non soltanto migliorano il comfort, ma permettono anche di risparmiare energia, permettendo una gestione efficiente dell’energia dei veicoli elettrificati. Nella fattispecie si tratta di:

Nano Cooling Film : questo materiale, applicato al vetro del veicolo, abbassa notevolmente la temperatura interna quando fa caldo;

: questo materiale, applicato al vetro del veicolo, abbassa notevolmente la temperatura interna quando fa caldo; Sistema di riscaldamento radiante : aumenta in modo rapido ed efficiente la temperatura percepita dai passeggeri quando fa freddo;

: aumenta in modo rapido ed efficiente la temperatura percepita dai passeggeri quando fa freddo; Vetro riscaldato rivestito in metallo: un sistema da 48 V, il primo al mondo, trasmette rapidamente il calore dal rivestimento metallico alimentato elettricamente al vetro, rimuovendo brina e umidità.

Tutte questi sistemi hanno raggiunto un livello di maturità tecnologica idoneo alla produzione di massa. “Le tre tecniche svelate sono più vicine ai clienti di qualsiasi altra“, ha affermato Young Ho Jung, Vice President e Head of Thermal Energy Total Development Group presso Hyundai Motor Company. “Stiamo sviluppando tecnologie per fornire l’ambiente più piacevole, considerando ogni momento che i clienti sperimentano in mobilità“.

LA NANO COOLING FILM DI HYUNDAI-KIA

Nel luglio del 2023, Hyundai Motor e Kia hanno iniziato delle sperimentazioni basate su nanomateriali, in particolare il Nano Cooling Film, in grado di abbassare significativamente la temperatura interna di un veicolo. Durante i test, i due colossi asiatici hanno preparato diversi veicoli, applicando il Nano Cooling Film su una vettura e lasciando quello originale su un altro. I veicoli con vetri normali e non dotati di Nano Cooling Film hanno registrato una temperatura interna di 48,5 °C, rispetto ai 36,0 °C dei veicoli provvisti di Nano Cooling Film. Questo significa che c’è stata una riduzione massima della temperatura di 12,5 °C con la tecnologia avanzata applicata.

La pellicola Nano Cooling Film non solo blocca la radiazione infrarossa dall’esterno del veicolo, come le pellicole oscuranti tradizionali, ma consente anche al calore di fuoriuscire dall’interno del veicolo. È composta da tre strati, di cui due che riflettono l’energia solare e uno che emette la lunghezza d’onda dell’infrarosso medio. A giugno, Hyundai Motor e Kia sono apparse al Cannes Lions 2024, sfoggiando questa tecnologia.

IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO RADIANTE DI HYUNDAI-KIA

Il sistema di riscaldamento radiante a pavimento riscalda i passeggeri in pochi minuti. Questa tecnica che Hyundai e Kia hanno presentato insieme è pensata per l’inverno. Il sistema di riscaldamento radiante usa un elemento che emette calore radiante verso le gambe dei passeggeri, riscaldandoli rapidamente durante le giornate più rigide.

Insieme al climatizzatore consuetudinario, il sistema di riscaldamento radiante potrebbe risparmiare fino al 17% di energia in più per raggiungere la temperatura desiderata. Questa tecnologia fornisce calore alla parte inferiore del corpo entro tre minuti, migliorando notevolmente il comfort dei passeggeri. Nel complesso, si prevede che il sistema amplierà significativamente l’autonomia dei veicoli elettrici in inverno, riducendo l’energia utilizzata per la climatizzazione.

Il sistema comprende un elemento riscaldante a pellicola ad alta temperatura e un sistema di prevenzione delle ustioni. L’elemento riscaldante, che può raggiungere i 110°C, è avvolto in un materiale in tessuto che emette raggi infrarossi e regola il calore a un livello confortevole. Un sistema di prevenzione delle ustioni rileva il contatto con il corpo e abbassa immediatamente la temperatura, migliorando la sicurezza eliminando i rischi di ustioni.

HYUNDAI-KIA: IL VETRO RISCALDATO RIVESTITO IN METALLO

Hyundai e Kia hanno sviluppato un sistema di vetro riscaldato rivestito in metallo in grado di rimuovere rapidamente brina e umidità dal parabrezza di un veicolo durante l’inverno, offrendo una visibilità migliorata e una maggiore sicurezza rispetto ai normali elementi riscaldanti in filo di tungsteno. Questo vetro rivestito in metallo è invisibile, offrendo una visuale chiara e non distorta per gli occupanti.

Il sistema a 48 V può sbrinare completamente la superficie del vetro in cinque minuti a -18 °C, fino a quattro volte più velocemente e consumando circa il 10% di energia in meno rispetto ai sistemi di aria condizionata convenzionali. Inoltre, nelle giornate calde, il rivestimento metallico può bloccare passivamente almeno il 60% dell’energia solare, riducendo la necessità di raffreddamento della cabina per migliorare significativamente l’efficienza energetica.

Hyundai Motor e Kia hanno depositato domanda di brevetto per i vetri riscaldati rivestiti in metallo nei principali mercati nazionali ed esteri, con l’intenzione di implementare la tecnologia nei veicoli futuri.