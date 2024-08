Auto elettriche: quanto consuma il climatizzatore nel traffico? Il test

Con l’arrivo delle vacanze estive, il traffico autostradale diventa inevitabilmente un incubo per molti automobilisti, che cercano di evitarlo con “le partenze intelligenti per le vacanze”. Imprevisti come un incidente che blocca l’autostrada sono sempre i fuori programma che costringono le auto a rimanere incolonnate per diverso tempo. In queste condizioni chi possiede un’auto elettrica deve fare davvero i conti su quanto incide l’uso prolungato del climatizzatore quando si è fermi nel traffico per diverse ore? L’Automobile Club Tedesco (ADAC), ha condotto un test per rispondere a questa domanda, fornendo dati precisi sul consumo energetico di una Tesla Model Y “in forno” per 8 ore.

IL TEST DELL’ADAC SUL CONSUMO DELLE AUTO ELETTRICHE IN ESTATE

Per simulare una situazione di traffico intenso e prolungato, l’ADAC ha utilizzato una Tesla Model Y, sottoponendola a condizioni di calore estremo per un periodo di 8 ore. La temperatura ambiente del laboratorio di prova è stata mantenuta a 35 °C, mentre l’aria condizionata dell’auto è stata impostata a 20 °C. Inoltre, l’esposizione alla luce solare per irraggiamento è stata simulata tramite l’uso di lampade speciali, garantendo un ambiente di test realistico e rigoroso.

CONSUMO CLIMATIZZATORE AUTO ELETTRICHE NEL TRAFFICO PER 8 ORE

Dai test dell’ADAC è emerso che per mantenere una temperatura interna confortevole, la Tesla Model Y ha richiesto una potenza di raffreddamento compresa tra 1,3 e 1,5 kWh. Questo consumo per la Model Y equivale a circa il 2% della capacità della batteria per ogni ora di sosta nel traffico con il climatizzatore acceso e a una “perdita” di circa 8 chilometri di autonomia all’ora.

Complessivamente, dopo 8 ore di test, l’auto ha consumato complessivamente 12 kWh, riducendo la capacità della batteria del 16% e perdendo circa 64 chilometri di autonomia. Per l’ADAC, questo dato evidenzia come, anche in condizioni estreme, l’impatto del climatizzatore sull’autonomia dell’auto elettrica rimanga relativamente contenuto, grazie agli impianti di gestione termica molto evoluti sulle auto elettriche. Non a caso oggi è preferibile acquistare un’auto elettrica se dotata di pompa di calore.

CONSUMO ENEGETICO CLIMA ACCESSO AUTO ELETTRICHE E ICE A CONFRONTO

Il test ha anche messo in luce un importante vantaggio delle auto elettriche rispetto a quelle a combustione interna. Nei veicoli a combustione, il compressore del climatizzatore è alimentato dal motore, che sulla maggior parte delle auto deve rimanere acceso per funzionare, con un consumo di carburante tra 1 e 1,5 litri di carburante all’ora. Questo consumo si traduce in un dispendio energetico di circa 10-15 kWh all’ora, senza contare che in prossimità delle auto ICE incolonnate, ci sarà una maggiore concentrazione di gas di scarico che respireranno i passeggeri delle auto con i finestrini abbassati, perché non hanno l’aria condizionata o preferiscono non utilizzarla.

“La sperimentazione ADAC dimostra che gli automobilisti elettrici non devono preoccuparsi di rimanere bloccati anche in un ingorgo ad alte temperature con l’aria condizionata attivata”, Dino Silvestro, responsabile dei test sui veicoli presso il Centro tecnologico ADAC.