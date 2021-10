Zona 30: quali veicoli possono circolare?

Le regole della Zona 30: significato, segnaletica e quali veicoli possono circolare nell'area urbana a velocità limitata

Chi abita in una città medio-grande si sarà senz’altro già imbattuto in una zona 30, così come vengono definite quelle aree della rete stradale urbana in cui la velocità massima consentita è di 30 km/h invece dei canonici 50. Di queste aree se ne vedono ormai parecchie, ma siamo certi che tutti i conducenti conoscano le regole per accedervi? Ad esempio quali veicoli possono circolare nelle zone 30? La risposta nei prossimi paragrafi.

ZONA 30: SIGNIFICATO

La zona 30 è un’area circoscritta di una città, delimitata in genere da assi di viabilità principale, che nasce con lo scopo di proteggere gli utenti deboli, migliorare la funzionalità e la sicurezza delle strade e ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico e visivo. Conseguentemente in quest’area la velocità dei veicoli a motore è ridotta a 30 km/h proprio per permettere una migliore convivenza con velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) e pedoni. A tal fine l’intero progetto di una zona 30 deve prevedere interventi che favoriscano ciclisti e persone a piedi a scapito delle auto, come la creazione di piste e corsie ciclabili e di percorsi pedonali.

Il Codice della Strada non cita espressamente le zone 30, che però potrebbero rientrare nella definizione di ‘zona residenziale’, prevista dall’articolo 3 comma 58 come “zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”. Ma probabilmente le zone 30 sono più conformi alle ‘zone a velocità limitata’, menzionate nel regolamento del CdS in riferimento al tipo di segnaletica.

ZONA 30: SEGNALETICA

Ogni zona 30 dev’essere segnalata da porte d’ingresso con segnaletica orizzontale e verticale, e talvolta anche con attraversamenti pedonali, intersezioni rialzate e mini rotatorie. Come scritto poc’anzi, l’articolo 135 comma 14 del Regolamento d’attuazione del Codice della Strada disciplina indirettamente la segnaletica delle zone 30 disponendo l’utilizzo del segnale di ‘zona a velocità limitata’, che indica l’inizio di un’area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello; all’uscita di tale area dev’essere posto il segnale di ‘Fine zona a velocità limitata’.

ZONA 30: QUALI VEICOLI POSSONO ACCEDERE E CIRCOLARE

Non ci sono particolari limitazioni all’accesso e alla circolazione dei veicoli a motore in una zona 30, a meno di un eventuale divieto per una o più tipologie di veicoli (ad esempio per i camion) segnalato con pannello integrativo all’ingresso dell’area. Auto e moto possono dunque accedervi liberamente sempre ricordando che le zone 30 sono realizzate per incentivare la mobilità lenta e non quella motorizzata, e pertanto i veicoli a motore che vi circolano devono essere indirizzati verso la viabilità principale nel modo più sicuro ed efficiente possibile. In tutti gli incroci di una zona 30 vale la precedenza a destra e non esistono strade con diritto di precedenza. Le carreggiate devono essere sistemate in modo da scoraggiare velocità superiori ai 30 km/h, senza però costituire pericolo o fonte di disturbo per gli utenti deboli e anche per le auto che rispettano correttamente i limiti.