Costo Autostrade in Europa 2021: l’Italia è la seconda più cara

La Francia ha il pedaggio autostrade più caro d’Europa: ecco la mappa delle tariffe autostradali e dei luoghi dove si paga il pedaggio più costoso anche per tunnel e ponti

Sei curioso di sapere il costo dell’autostrada per un’auto normale in Europa? Ecco l’indagine di un noto portale di noleggio veicoli che rivela le tariffe e il pedaggio sulle principali autostrade in Europa. Se pensate che il pedaggio delle autostrade in Italia sia più caro, vi sbagliate ma di poco, perché la Francia è in testa. Ecco i Paesi europei dove il pedaggio autostrade è gratis e dove invece si paga anche solo per attraversare un ponte.

QUANTO COSTA ATTRAVERSARE LE AUTOSTRADE IN EUROPA?

L’indagine sul costo delle autostrade in Europa al 2021 è stata condotta analizzando i dati ufficiali disponibili fino a novembre 2020 in 44 Paesi dell’Unione europea, tramite il database dei principali gestori di strade e autostrade a pedaggio d’Europa. Nello studio sono stati inclusi anche ponti, gallerie e altre strade a pedaggio. Le tariffe delle autostrade sono state elaborate per l’utilizzo di un’auto media di peso inferiore a 3,5 tonnellate. Come vedremo nei paragrafi seguenti ci sono anche Paesi in cui l’utilizzo di alcune autostrade è anche gratuito.

COSTO PEDAGGIO AUTOSTRADE 2021 IN EUROPA

Il pedaggio autostrade in Francia è il più alto in assoluto (circa 61 euro) se si attraversa l’Autostrada A6-A7 da Parigi a Marsiglia. Il pedaggio autostradale in Italia è solo secondo tra i più cari: 59 euro per andare da Milano a Napoli tramite l’autostrada A1. Scorrendo la classifica, tra i principali Paesi europei scopriamo che il pedaggio autostrade in Svizzera è 27,80 euro se si attraversa il Tunnel del Gran San Bernardo, ma qui è obbligatoria anche la vignetta. Mentre il costo del pedaggio autostradale in Germania è tra i 10 Paesi più economici se si attraversa il Tunnel del Warnow (circa 5 euro). Ma ci sono anche molti Paesi che fanno eccezioni specifiche di cui parliamo nel paragrafo successivo. Intanto clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza la classifica del costo pedaggio autostrade in Europa al 2021 (ricorda che 1 sterlina equivale a circa 1,16 euro).

PEDAGGI AUTOSTRADE, TUNNEL E PONTI: I CASI ESCLUSIVI IN EUROPA

Secondo i dati ufficiali sul pedaggio autostrade in Europa, il 25% dei Paesi o aree geografiche non applica tariffe per le auto (es. Finlandia, Estonia e Monaco). Basta però andare in Svizzera per pagare il pedaggio del Tunnel più caro (Gran San Bernardo), seguito dal ponte a pagamento con il pedaggio più caro d’Europa. Il ponte Storebæltsforbindelsen in Danimarca, collega le isole Selandia e Fionia per circa 7 euro di pedaggio.