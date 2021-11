Vignetta Austria digitale o adesiva: le differenze da sapere

Meglio la vignetta adesiva o la vignetta digitale? Ecco quali vantaggi e condizioni durante il periodo di validità per l’Austria

Per viaggiare su molte strade e autostrade in Europa è obbligatoria la vignetta in alcuni Paesi. Il bollino adesivo è l’abbonamento per il pedaggio autostradale più diffuso, ma negli ultimi anni si è diffusa anche la vignetta digitale, pertanto vi consigliamo di controllare se è disponibile nel Paese d’interesse. I vantaggi sono molteplici, soprattutto quando ci si trova in viaggio con un’auto non propria. Ecco cosa cambia con la vignetta digitale in Austria.

VIGNETTA DIGITALE AUSTRIA: COME FUNZIONA

Nel 2018, dopo 21 anni dall’obbligo della vignetta in Austria, è stata lanciata la vignetta digitale in alternativa alla vignetta adesiva da attaccare al parabrezza. I vantaggi sono molti, ma ci sono anche alcune regole diverse:

– Non c’è l’obbligo di attaccare la vignetta al parabrezza, il che non costringe poi a rimuoverla dopo la scadenza, risparmiando tempo ed evitando il rischio di graffi;

– La vignetta digitale è legata alla targa, con enormi vantaggi se si acquista un’auto usata conservando la targa. Mentre ci sono casi diversi in cui serve acquistare una vignetta digitale nuova;

– Chi guida auto diverse, può collegare fino a 3 veicoli a una sola vignetta digitale (in Austria);

– Il vantaggio di non avere la vignetta attaccata al parabrezza, fa risparmiare tempo nella richiesta di sostituzione (gratuita se si rompe il vetro) o di rimborso;

DOVE COMPRARE LA VIGNETTA DIGITALE PER L’AUSTRIA

La vignetta digitale in Austria si può comprare presso tutti i punti vendita ÖAMTC, ARBÖ e ADAC, ai distributori di benzina e tabaccherie nonché presso i caselli ASFINAG, la società che gestisce le autostrade austriache. Si può acquistare anche ai distributori automatici alle aree di servizio e valichi di frontiera tramite una carta di credito o di debito. La validità della vignetta digitale è uguale a quella adesiva in Austria. Se la vignetta digitale viene acquistata online è valida non prima del 18° giorno successivo all’acquisto online Se l’acquisto avviene direttamente nei punti vendita autorizzati è valida immediatamente. Negli altri casi invece si hanno 14 giorni per annullare l’acquisto della vignetta digitale online.

PASSARE DALLA VIGNETTA ADESIVA ALLA VIGNETTA DIGITALE

Come detto la vignetta digitale è legata alla targa del veicolo, quindi se la targa non cambia sul nuovo veicolo, la vignetta continuerà ad essere valida. Se invece il numero di targa cambia è necessario acquistare una nuova vignetta. Ci sono poi altre eccezioni da conoscere:

– La modifica del numero di targa in corso di validità è possibile solo con la vignetta digitale annuale.

– Non è possibile convertire la vignetta adesiva in vignetta digitale durante il periodo di validità (dal 1 dicembre al 31 gennaio);

– Se il parabrezza su cui è attaccata la vignetta adesiva si rompe, è possibile passare gratis alla vignetta digitale;

– Non essendo fisicamente verificabile come per la vignetta adesiva, si può controllare la validità della vignetta digitale online sul sito ASFINAG. Basta inserire il numero di targa e il Paese d’immatricolazione.