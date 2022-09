Trasformare auto di serie da metano a GPL: la risposta ufficiale VW

Passare dal metano auto al GPL è l’esigenza di molti automobilisti preoccupati dagli aumenti: ecco quando si può fare e le differenze tra OEM e aftermarket

Trasformare un’auto da metano a GPL è il problema dei tanti automobilisti afflitti dagli aumenti del prezzo del metano. Chi ha comprato da poco un’auto nuova con l’impianto a metano si trova di fronte alla scelta di vendere l’auto e cambiare alimentazione, perdendo parte del suo valore oppure circolare a benzina, con lo svantaggio di consumare di più per il peso delle bombole, se di tipo tradizionale (acciaio). Il problema diventa più complesso per chi guida un’auto a metano monofuel: ha la possibilità di convertire un’auto originariamente nata a metano? La risposta di Volkswagen lascia poche speranze ai metanisti.

CONVERTIRE AUTO A METANO DA MONOFUEL NATIVA A GPL

Come riporta il blog specializzato metanoauto.com, molti automobilisti hanno chiesto se si può trasformare un’auto a Metano di serie (con componenti installate in fabbrica dal Costruttore) e installare un impianto a GPL aftermarket. Ma il problema non sarebbe solo quello, poiché molte auto tedesche del gruppo Volkswagen beneficiano di agevolazioni fiscali, in virtù dell’omologazione monofuel, vale a dire che hanno un serbatoio di benzina di capacità non superiore a 15 litri e per la norma si possono considerare prevalentemente a metano. Ecco perché oltre a passare dall’impianto a Metano originale al GPL, sarebbe necessario anche installare un serbatoio della benzina più grande.

PASSARE DA METANO DI SERIE A GPL: LA RISPOSTA VOLKSWAGEN

La questione non è così banale, ecco perché il blog ha interpellato proprio Volkswagen e pubblicato la risposta che riportiamo di seguito. Sulla possibilità di trasformare le vetture da metano a GPL, installare un serbatoio più grande di benzina sulle auto monofuel o modificare altri elementi di auto CNG di serie, Volkswagen risponde: “Vi informiamo che per ragioni tecniche e omologative non è previsto alcun intervento di trasformazione”. Il blog infatti ricorda che le autovetture a metano sono omologate secondo il regolamento UNECE R110 e senza nullaosta del Costruttore non è possibile effettuare alcuna modifica all’impianto a metano di serie. O meglio un’officina specializzata magari sarebbe anche in grado di farlo, ma con tutti i rischi legali collegati alla circolazione di un’auto non conforme al tipo omologato se non ha i documenti in regola.

CONVERTIRE UN’AUTO DA METANO A GPL IN AFTERMARKET

Diverso è invece il caso di un’auto trasformata a metano con impianto aftermarket, tramite un qualsiasi installatore autorizzato. In tal caso la conversione da Metano (impianto aftermarket) a GPL (impianto aftermarket) avrebbe prevalentemente impedimenti di costi per la trasformazione ma sicuramente non tecnici o burocratici. E’ importante valutare attentamente se il nuovo investimento, sommato al precedente non ancora ammortizzato, è inferiore all’aumento di costo stimato al prezzo attuale del metano per il periodo di utilizzo futuro. In questo articolo spieghiamo come trovare i prezzi metano più bassi, potrebbe essere la soluzione più efficace e a costo zero.