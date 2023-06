Supercar: Salvini propone doppio esame per guidare auto potenti

Mentre il disegno di legge con la mini-riforma del Codice della Strada sta per approdare in Consiglio dei Ministri, il titolare del MIT Matteo Salvini guarda già oltre e pensa a un’ulteriore misura per rafforzare la sicurezza stradale: introdurre un doppio esame per chi vuole guidare auto potenti, le cosiddette supercar. Per il momento è solo una proposta ma in futuro, perché no, potrebbe tradursi in realtà.

SALVINI È D’ACCORDO CON IL DOPPIO ESAME PER GUIDARE LE SUPERCAR

Salvini ne ha parlato in radio commentando le prossime modifiche al Codice della Strada. “Abbiamo deciso di portare a 3 anni i limiti di potenza per i neopatentati (oggi il limite è di 1 anno, ndr). Ma i tecnici del ministero hanno proposto un provvedimento simile anche per gli adulti: un esame di guida più specifico, dopo quello standard per la patente B, per condurre auto di grossa cilindrata. L’idea mi è piaciuta: del resto se uno guida per vent’anni una Panda e poi decide improvvisamente di comprarsi una supercar, che toccando l’acceleratore vola, dobbiamo accertarci che sappia gestirla in sicurezza”.

Ribadiamo che quella del doppio esame per guidare le supercar è solamente un’idea che al momento non rientra nel testo del ddl all’esame del Consiglio dei Ministri. Potrebbe però finirci successivamente durante l’iter parlamentare, quando il testo sarà inevitabilmente ritoccato e integrato.

SALVINI: “PIÙ SICUREZZA CON IL NUOVO CODICE DELLA STRADA”

Nel corso dell’intervista Salvini ha poi ricordato i punti cardine della mini-riforma del CdS in ottica sicurezza stradale: “I drammi degli ultimi giorni (con evidente riferimento alla tragedia di Casal Balocco, che ha probabilmente suggerito l’inasprimento delle limitazioni per i neopatentati, ndr) confermano la necessità di portare più educazione stradale nelle scuole con punti in più sulla patente per ragazzi che seguono questi corsi, più controlli della polizia stradale ma anche più sanzioni. D’ora in poi tolleranza zero, speriamo di ottenere l’approvazione definitiva del nuovo CdS già in autunno”.

CODICE DELLA STRADA 2023: LE PRINCIPALI NOVITÀ

Ecco le modifiche principali che saranno introdotte con il nuovo Codice della Strada, soprattutto nell’ambito della circolazione stradale: