Domanda molto frequente: si può segnalare un posto di blocco o di controllo della polizia? L'azione non prefigura un reato, tuttavia si può essere comunque sanzionati

È una domanda che gira spesso nelle discussioni sulla circolazione stradale: si può segnalare il posto di blocco di una pattuglia delle forze dell’ordine? Narra infatti la leggenda che esista una sorta di tacito accordo di ‘aiuto reciproco’ tra gli automobilisti per avvisarsi a vicenda dell’eventuale presenza di controlli di polizia lungo la strada. Utilizzando sistemi convenzionali come il lampeggiare dei fari o, per i più tecnologici, i gruppi su Whatsapp. Non sappiamo se questo ‘accordo’ esista sul serio, ma non sarebbe comunque una buona idea. Anche perché l’eventuale segnalazione di posti di blocco può prefigurare addirittura un reato.

SEGNALARE UN POSTO DI BLOCCO È REATO?

O meglio, potrebbe prefigurarlo in base a quelle che sono le richieste delle forze di polizia, secondo cui segnalare un posto di blocco o di controllo agli altri automobilisti (qui le conseguenze per chi non si ferma) integrerebbe il reato di interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 350 c.p.), punito con la reclusione fino a due anni. Questo perché la segnalazione preventiva consentirebbe in teoria di eludere i controlli stradali, impedendo agli agenti di accertare possibili infrazioni.

USO IMPROPRIO DEI FARI

La giurisprudenza non la pensa però alla stessa maniera, non ravvisando alcun reato nella pratica di segnalare una pattuglia. Tuttavia l’art. 153 del Codice della Strada descrive i vari casi in cui sia possibile utilizzare i fari di un’auto, disponendo una multa da 42 a 173 euro per chi usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa. E sicuramente lampeggiare con i fari per segnalare agli altri automobilisti le postazioni della polizia rientra tra i cosiddetti usi impropri. Sanzione ben più pesante, da 827 a 3.312 euro + la confisca della cosa oggetto della violazione, per chi fa uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento della velocità (autovelox) utilizzate dagli organi di polizia stradale (art. 45 comma 9-bis CdS).

SEGNALARE PATTUGLIE E AUTOVELOX SU WHATSAPP È ILLECITO AMMINISTRATIVO, NON REATO

È il caso sempre più frequente degli automobilisti che usano lo smartphone, interagendo sui gruppi di Whatsapp (o altre app di messaggeria), per scambiarsi a vicenda informazioni circa la presenza di pattuglie della stradale con autovelox mobili. Mentre altri, ancor più sofisticati, adoperano navigatori satellitari non omologati che indicano dove sono disposti gli agenti con i rilevatori di velocità. Ecco, queste sono due ipotesi che integrano la violazione dell’art. 45 comma 9-bis, con conseguente rischio sia del multone da più di 800 euro che della confisca del dispositivo utilizzato per scambiarsi le segnalazioni o localizzare gli autovelox. Viceversa segnalare la presenza di volanti della polizia con una app per smartphone non prefigura un reato ai sensi dell’art. 350 c.p (interruzione di pubblico servizio) in quanto la chat di Whatsapp è ‘chiusa’, cioè si rivolge solo a chi si è previamente iscritto. E inoltre vi partecipa un numero molto esiguo di automobilisti rispetto agli utenti della strada.