Seggiolini auto: il 38% dei bimbi viaggia senza in UK

Una recente indagine condotta nel Regno Unito ha portato alla luce una cattiva abitudine che permane tra i genitori quando viaggiano con i bambini in auto. Secondo quanto riportato, 4 genitori su 10 ammettono di non far mai sedere i propri figli nel seggiolino per auto, violando così la legge vigente ed esponendo i bambini a seri rischi in caso di incidente, o anche di una frenata di emergenza. Le regole e le indicazioni sono seguite in modo molto diversificato.

IL 38% DEI GENITORI NON RISPETTA L’OBBLIGO DEL SEGGIOLINO IN AUTO IN UK

La ricerca, condotta da una nota azienda che produce seggiolini auto, ha evidenziato che il 38% dei genitori nel Regno Unito non rispetta la legge che impone l’uso dei seggiolini auto per i bambini fino all’età di 12 anni o fino a quando non raggiungono i 135 cm di altezza. In Italia l’obbligo del seggiolino o di una seduta adeguata vale fino a 12 anni e 150 cm di altezza. Ancora più preoccupante è il fatto che il 22% dei genitori tiene i propri bambini sotto i 15 mesi rivolti in avanti, una pratica non solo scorretta ma anche pericolosa. La norma i-Size infatti stabilisce che devono viaggiare contro il senso di marcia fino a 15 mesi. Ma è consigliabile almeno fino a 4 anni finché i muscoli del collo non sono abbastanza robusti da sostenere il peso della testa in caso di incidente.

IL 66% DEI GENITORI USA IL SEGGIOLINO, MA NON TUTTI CORRETTAMENTE

Secondo i dati dello studio diffusi dal Daily Mail, le difficoltà finanziarie sono uno dei motivi principali dietro questa tendenza preoccupante. Il 66% dei genitori con figli di età inferiore ai 12 anni afferma di cercare di far durare più a lungo i seggiolini auto dei propri figli a causa delle attuali restrizioni economiche. Ma è noto che non tutti i seggiolini sono fatti per adattarsi alla crescita del bambino.

Da una parte solo il 62% dei genitori rispetta sempre le regole riguardanti l’utilizzo dei seggiolini per bambini. Di questi però solo la metà afferma che i propri figli viaggiano rivolti in senso contrario di marcia. Mentre il 3% confessa di non utilizzare affatto un seggiolino, optando invece per tenere i bambini in braccio durante gli spostamenti in auto.

LA SICUREZZA DEI BAMBINI IN AUTO ANCORA POCO CONSIDERATA

Graham Stapleton, CEO di Halfords, ha espresso profonda preoccupazione riguardo a questi dati, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei bambini. È essenziale che i genitori rispettino le normative vigenti e adottino pratiche di viaggio sicure per proteggere i propri figli durante gli spostamenti in auto. “Come genitore e sostenitore della sicurezza stradale, sono molto preoccupato da queste cifre”. Non bisogna andare molto lontano per comprendere che l’utilizzo del seggiolino è un problema diffuso. Anche una recente indagine del TCS ha rivelato che 1 genitore su 2 commette gravi errori. Per evitarli ed essere informato, ascolta i consigli utili nei video #SicurEDU sui seggiolini e leggi la nostra Guida completa al trasporto dei bambini.