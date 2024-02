Seggiolini auto: il 48% dei genitori commette gravi errori per il TCS

Secondo uno studio condotto dal Touring Club Svizzero (TCS) in collaborazione con l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) nel 2023, l’utilizzo errato dei seggiolini per bambini è più diffuso di quanto si pensi. Il report rivela che circa il 50% dei genitori commette errori gravi nel montaggio dei sistemi di ritenuta, mettendo a rischio la sicurezza dei loro piccoli passeggeri.

BIMBI TRA 7 E 12 ANNI PIU’ ESPOSTI A GRAVI RISCHI IN AUTO

Secondo i dati del TCS, il rischio di commettere errori con il montaggio del seggiolino aumenta man mano che il bambino cresce, in particolare dai 7 anni e fino a 12 anni, che è il limite previsto per l’uso obbligatorio del seggiolino. Per molti genitori infatti l’utilizzo del seggiolino è ritenuto più importante solo nei primi anni di vita. In realtà, la legge prevede l’obbligo del seggiolino adatto fino a un’altezza di 150 cm.

Non è un numero a caso, ma indica l’istante dal quale la corporatura del bambino è compatibile con il funzionamento della cintura di sicurezza dell’auto. Un bambino più piccolo che non si trova correttamente allacciato su un rialzo (comunemente chiamato anche booster, meglio se dotato di schienale), in caso di incidente rischia serie lesioni al collo provocate dalla cintura dell’auto non correttamente aderente alla spalla.

MENO DI 1 BAMBINO SU 2 E’ TRASPORTATO CORRETTAMENTE NEL SEGGIOLINO AUTO

Secondo le osservazioni del TCS gli errori gravi nell’uso del seggiolino auto tra 7 e 12 anni sono commessi dal 48% dei genitori. Quando invece si trasportano bambini al di sotto dei 6 anni, sono state riscontrate gravi criticità solo nel 26% dei casi.

In media, il 31% dei bambini trasportati in auto è esposto a gravi pericoli, mentre il 20% a rischi moderati. Consolazione seppur magra deriva dal fatto che almeno il 49% dei bambini sono trasportati correttamente. Nel video sotto che abbiamo realizzato per la rubrica #SicurEDU sui seggiolini auto, un esperto mostra proprio quali sono gli errori più frequenti da non fare.

SENZA ISOFIX 69% DI ERRORI CON IL SEGGIOLINO AUTO

Tra gli errori più comuni secondo il TCS, spicca la regolazione errata della cintura di sicurezza del seggiolino. Questo è particolarmente evidente nei seggiolini senza schienale, dove il percorso della cintura viene seguito in modo errato da chi installa il seggiolino in auto. Inoltre, il TCS ha riscontrato frequentemente l’attorcigliamento dei tratti di cintura all’altezza delle spalle.

Un fattore determinante per la sicurezza dei bambini in auto è proprio la scelta del sistema di ritenuta più efficace e semplice da utilizzare. I risultati dello studio TCS – UPI evidenziano che i seggiolini dotati di sistema di ancoraggio standardizzato “Isofix” offrono una maggiore sicurezza. Infatti, solo il 39% dei casi con seggiolini Isofix presenta errori nell’utilizzo. La percentuale sale al 69% nei seggiolini senza Isofix. Puoi approfondire altri consigli sull’utilizzo e la scelta del seggiolino nella guida completa al trasporto dei bambini.