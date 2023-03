Roadpol: quasi 1 camion su 4 multato sulle autostrade europee

Il network delle polizie stradali europee Roadpol ha diffuso i dati dell’ultima operazione Truck&Bus condotta dal 13 al 19 febbraio 2023. Il resoconto dei controlli effettuati in 24 Paesi, evidenzia il dilagante fenomeno della manomissione del tachigrafo e del mancato rispetto dei periodi di guida e riposo, oltre molte altre irregolarità emerse durante i controlli a camion e autobus in Europa.

UN CAMION SU 4 CON ANOMALIE AI CONTROLLI STRADALI

L’operazione Truck&Bus è stata cooperata tra 24 Paesi europei dove sono stati controllati 121.933 camion e 91.590 autobus di cui sono stati multati complessivamente oltre il 25% con sanzioni amministrative varie. Durante i controlli sono state riscontrate 51.468 violazioni (46.498 a camion e 4.970 agli autobus). Come riporta Roadpol, per 2341 veicoli è stato imposto lo stop e l’obbligo di ripristino del corretto stato dei veicoli o del carico per riprendere la marcia. In percentuale però è più alto il tasso di anomalie per il trasporto merci (22,11%) che per gli autobus (3,49%). “Ciò dimostra che il traffico merci rappresenta un grave rischio per la sicurezza stradale e che il monitoraggio è ancora necessario”, afferma Henk Jansen della polizia nazionale olandese e segretario di Roadpol. “Gli agenti di polizia europei hanno una formazione intensa sui controlli del traffico pesante, che si riflette nell’alto tasso di contestazioni”.

OLTRE 4 MILA TACHIGRAFI DIGITALI IRREGOLARI AI CONTROLLI DELLA POLIZIA

La maggior parte delle infrazioni irrogate ai conducenti di veicoli pesanti sulle strade europee riguarda la manomissione del cronotachigrafo o in generale il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo. La multa è scattata per 10.424 conducenti (10.105 su camion e 319 su autobus). Nel dettaglio Roadpol riporta che le irregolarità al cronotachigrafo riguardavano:

607 tachigrafi non gestiti correttamente;

468 alterazioni di tachigrafi digitali.

“Armeggiare con le impostazioni del tachigrafo o persino manipolarle sono comportamenti sempre più frequenti. La ragione di questo tipo di frode potrebbe essere la pressione competitiva in questo settore in via di sviluppo dinamico. I vantaggi ecnomici per i trasportatori possono essere notevoli, ma i rischi per la sicurezza stradale sono maggiori”, ha commentato Jansen.

CONTROLLI AI CAMION E BUS: IRREGOLARITA’ E MULTE IN EUROPA

Le altre infrazioni rilevate e le irregolarità segnalate durante la campagna di controlli a camion e bus riguardano:

210 conducenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza ;

; 80 conducenti sotto l’effetto di stupefacenti ;

; 297 veicoli (3.110 camion, 187 autobus) con gravi difetti tecnici ;

; 923 camion (< 12,5 ton), 655 camion (> 12,5 ton) e 37 autobus, con carico eccedente la portata massima;

la portata massima; 1541 camion con il fissaggio del carico insufficiente.

“Il risultato della settimana di controlli mostra che le ispezioni nel settore del traffico merci pesante e del trasporto passeggeri sono ancora un approccio importante per migliorare la sicurezza del traffico”, ha dichiarato Jansen. “Oltre alla sanzione delle violazioni, i conducenti vengono informati chiarendo i pericoli, come insufficiente fissaggio del carico, mancato allacciamento della cintura di sicurezza o affaticamento dovuto al superamento dei tempi di guida”.