Revisioni auto: +78% di Centri autorizzati in 20 anni

L’Italia ha visto un notevole aumento nel numero dei centri autorizzati per le revisioni degli autoveicoli negli ultimi vent’anni. Una spinta che ha alleggerito la pressione sui centri della Motorizzazione, ridotto i tempi di attesa per auto, moto e veicoli leggeri in generale e semplificato la vita ai proprietari. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Autopromotec, la principale rassegna internazionale di attrezzature per officina e l’aftermarket, nel 2023 erano attivi 9.272 centri di revisione, registrando un aumento significativo rispetto ai 5.197 del 2003, pari a una crescita del 78,4%.

COME È CAMBIATA LA REVISIONE AUTO NEGLIULTIMI 20 ANNI

Questo sviluppo potrebbe riflette l’attenzione crescente verso la sicurezza stradale e l’importanza di garantire che i veicoli siano in condizioni ottimali per circolare sulle strade italiane. Anche se , nonostante gli aggiornamenti introdotti con MCTC Net-2, spesso il superamento della revisione non è garanzia di un veicolo realmente sicuro. In questo articolo un ispettore ci racconta come siano ancora molto diffuse alcune pratiche per poter superare la revisione eludendo l’esecuzione appropriata delle prove sui veicoli.

CRESCITA DEI CENTRI REVISIONE AUTORIZZATI PER REGIONE

Un’analisi approfondita dei dati regionali rivela che il fenomeno dell’incremento dei centri di revisione è stato particolarmente evidente in alcune regioni. La Sardegna, ad esempio, ha registrato un impressionante aumento (+141,7%) nel numero di centri autorizzati tra il 2003 e il 2023. Seguono la Puglia (+122,7%), il Molise (+103%), la Campania (+90,9%) e la Calabria (+89,6%).

Tuttavia, va notato che non tutte le regioni hanno sperimentato un aumento così marcato. Ad esempio, Marche, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta hanno visto una crescita più contenuta, rispettivamente del 48,6%, del 43,9% e del 40%. Ciò potrebbe essere dovuto a vari fattori, tra cui la densità di popolazione, la distribuzione geografica dei veicoli e le politiche regionali in materia di trasporti e sicurezza stradale. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE REGIONI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CENTRI DI REVISIONE AUTOVEICOLI

Non sorprende che la Lombardia sia rimasta la regione con il maggior numero di centri di revisione auto, con un totale di 1.543 nel 2023. Seguono il Veneto, con 900 centri, e il Lazio, con 804. Questo potrebbe essere attribuito alla densità di popolazione e al volume di traffico in queste regioni, che richiedono una rete ben sviluppata di centri di revisione per soddisfare la domanda di manutenzione e revisione dei veicoli.