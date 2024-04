Panda noleggio lungo termine: quanto costa?

Anche se negli ultimi mesi la sua crescita sembra essersi (momentaneamente?) arrestata, il noleggio lungo termine di auto è una soluzione molto ricercata dai guidatori perché offre un’alternativa conveniente e flessibile all’acquisto di un veicolo. E tra le varie opzioni sul mercato, quella di noleggiare una Fiat Panda si sta dimostrando particolarmente attraente perché permette di avere un’auto spendendo davvero pochi soldi al mese. Ma quanto costa il noleggio a lungo termine di una Panda?

FIAT PANDA NOLEGGIO LUNGO TERMINA: COSA INFLUENZA IL COSTO?

Per scoprire il canone mensile di noleggio di una Panda a lungo termine occorre considerare diversi fattori:

modello e allestimento : esistono diverse versioni della Panda, ovviamente chi sceglie la versione base Hybrid pagherà meno rispetto alle versioni più accessoriate, come la Lounge o la Cross (peraltro ambedue fuori produzione);

: esistono diverse versioni della Panda, ovviamente chi sceglie la versione base Hybrid pagherà meno rispetto alle versioni più accessoriate, come la Lounge o la Cross (peraltro ambedue fuori produzione); durata del contratto : in generale, maggiore è la durata del contratto, minore sarà il canone mensile. I contratti tipici NLT durano da 36 a 60 mesi, ma esistono anche soluzioni da 12 e 24 mesi;

: in generale, maggiore è la durata del contratto, minore sarà il canone mensile. I contratti tipici NLT durano da 36 a 60 mesi, ma esistono anche soluzioni da 12 e 24 mesi; chilometraggio annuo : il canone mensile aumenta all’aumentare del chilometraggio annuo previsto. Chi supera la soglia di km fissata nel contratto pagherà un supplemento di prezzo alla scadenza del medesimo;

: il canone mensile aumenta all’aumentare del chilometraggio annuo previsto. Chi supera la soglia di km fissata nel contratto pagherà un supplemento di prezzo alla scadenza del medesimo; anticipo : è possibile versare un anticipo che riduce il canone mensile. Viceversa il cosiddetto ‘anticipo zero’, peraltro non sempre disponibile, lo fa aumentare;

: è possibile versare un anticipo che riduce il canone mensile. Viceversa il cosiddetto ‘anticipo zero’, peraltro non sempre disponibile, lo fa aumentare; servizi inclusi: il canone da pagare mese del mese può aumentare o diminuire in base ai servizi inclusi, che in genere sono l’assicurazione, la manutenzione, l’assistenza stradale e il cambio gomme.

QUANTO COSTA UNA PANDA A NOLEGGIO LUNGO TERMINE?

Alla luce di ciò che abbiamo appena scritto, vediamo quanto può costare una Fiat Panda a noleggio lungo termine in base ad alcune offerte per i privati presenti sul mercato. Facciamo naturalmente riferimento a un modello nuovo di fabbrica, ma chi vuole può benissimo cercare una Panda usata e risparmiare ulteriormente.

Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid

Costo: 165 € al mese Iva inclusa

Anticipo: 4.500 € – Durata: 36 mesi – km: 100.000

Offerta esclusiva Facile.it

Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid

Costo: 209 € al mese Iva inclusa

Anticipo: 4.500 € – Durata: 36 mesi – km: 100.000

Offerta Arval

Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid

Costo: 249 € al mese Iva inclusa

Anticipo: 3.120 € – Durata: 36 mesi – km: nd

Fiat.it

Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid

Costo: 261,08 € al mese Iva inclusa

Anticipo: 3.050 € – Durata: 48 mesi – km: 60.000

Finrent

Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid

Costo: 281 € al mese Iva inclusa

Anticipo: 3.050 € – Durata: 48 mesi – km: 60.000

Rent4You.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE PANDA: COSA CONSIDERARE

La convenienza del noleggio a lungo termine di una Panda dipende dalle proprie esigenze e abitudini di guida. Se si percorrono relativamente pochi chilometri all’anno, soprattutto in ambito urbano e non si hanno particolari esigenze di spazio, noleggiare a lungo termine la Panda può rappresentare un buon compromesso per chi cerca un’auto affidabile senza dover sostenere l’acquisto e i relativi costi accessori. Tuttavia, è importante valutare attentamente i costi totali del noleggio e confrontare diverse offerte prima di prendere una decisione. In certi casi, infatti, potrebbe essere più conveniente acquistare un’auto usata tenuta bene.